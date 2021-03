Noctua julkaisi redux-mallistonsa ensimmäisen prosessoricoolerin

Noctua NH-U12S redux pohjautuu valmistajan alkuperäiseen NH-U12S-malliin, mutta on kuitenkin väritykseltään harmaa ja ominaisuuksiltaan karsitumpi.

Noctua on tänään julkaissut ensimmäisen prosessoricoolerin edulliseen redux-mallistoonsa – NH-U12S reduxin. Tähän asti valmistajan perinteisen ruskean sijaan harmaaseen värimaailmaan nojaava redux-mallisto kattoi vain tuulettimia.

Uusi NH-U12S redux pohjautuu nimensä mukaisesti valmistajan vanhempaan NH-U12S-cooleriin ja on ulkomitoiltaan identtinen. Redux-malliston perinteiden mukaisesti coolerin tuulettimet eivät ole ruskeat, vaan harmaat, minkä lisäksi coolerin suositushinta on pudonnut kymmenellä eurolla. NH-U12S reduxin tuulettimena toimii Noctuan aiemmin julkaisema NF-P12 redux alkuperäismallin NF-F12:n sijaan. NF-F12:een verrattuna uutuuscoolerin tuulettimen maksimikierrosnopeus on noin 200 RPM nopeampi, minkä lisäksi myös tuotettu äänenpaine on 2,7 desibeliä korkeampi.

Pelkkään tuulettimeen coolereiden erot eivät kuitenkaan jää, vaan U12S reduxin edullisemman hinnan eteen on tehty muitakin leikkauksia. Lämpöputkista on karsitty yksi pois, minkä lisäksi putkia ei ole juotettu kiinni alumiinirivastoon perusmallin tapaan, vaan käytössä on puristusliitokset. Myös myyntipakkauksen sisältöä on karsittu, eikä redux-mallin mukana toimiteta itse coolerin lisäksi mitään ylimääräistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei paketin mukana tule low-noice-adapteria tai ylimääräisiä tuuletinkiinnikkeitä. Myös Noctuan NT-H1-lämpötahnatuubi on jätetty pois pakkauksesta ja sen sijaan redux-coolerissa on esiasennettuna tahnat ensimmäistä kiinnitystä varten.

Leikkauksista huolimatta NH-U12S reduxin pitäisi Noctuan mukaan olla raa’alta jäähdytyssuorituskyvyltään jotakuinkin samaa tasoa kuin alkuperäinen Coolerille luvataan yhä Noctuan tuttu kuuden vuoden takuu ja elinikäinen tuki uusille emolevykiinnikkeille.

Noctua NH-U12S reduxin tekniset tiedot:

Ulkomitat: 125 x 71 x 158 mm tuulettimen kanssa (L x S x K)

Paino: 755 grammaa tuulettimen kanssa

Materiaalit: Nikkelöity kuparinen pohja, neljä kuparista lämpöputkea, alumiinirivasto

Tuuletin: 1 x 120 mm Noctua NF-P12 redux (450–1700 RPM, n. 71 CFM, 25,1 dBA)

Yhteensopivuus: Intel LGA20xx, 1200, 115x, AMD AM4

Myyntipakkauksen karsittuja sisältöjä korvaamaan Noctua tuo erillismyyntiin NA-FK1-paketin, joka sisältää toisen NF-P12-tuulettimen, kiinnikkeet, low-noise-adapterin ja yhden emolevyliitännän kahdelle tuulettimelle jakavan y-kaapelin. NA-FK1:n suositushinta on 16,90 euroa. Noctua NH-U12S redux on saatavilla välittömästi Amazon-verkkokaupan kautta 49,90 euron suositushintaan ja laajempaan jakeluun cooleri on tulossa Noctuan mukaan piakkoin.

Lähde: Noctua