Taiwanilainen Thermaltake on julkaissut uuden View 390 Air -kotelon miditornikokoluokkaan. Uutuudessa on vasemmalta kyljeltä katon puolelle kaareutuva yhtenäinen 4 mm:n lasipaneeli, mikä tuonee ulkoasuun tuulahduksen omaperäisyyttä, kun taas etupaneelissa on tuuletusta tehostava mesh-verkko. Uutuudella on perinteisestä tarjonnasta erottuvia värivaihtoehtoja, kuten ”Butter Caramel” ja ”Future Dusk”.
View 390 Air tukee emolevyjen takapuolen virtaliitäntöjä siistittyä estetiikkaa kaipaaville ja mukana tulee myös näytönohjaimen roikkumista estävä pidike. 120 mm:n tuulettimia koteloon mahtuu yhteensä 11 kpl, mutta etupaneeliin voi halutessaan asentaa myös kaksi 200 mm:n tuuletinta. Uutuudessa on esiasennettuna kaksi valmistajan omaa PWM-ohjattua CT120-tuuletinta. 360 mm:n nestejäähdyttimiä koteloon puolestaan voi asentaa niin eteen kuin oikealle kyljellekin. Käyttäjän kannattaa kuitenkin huomioida, että paksut jäähdyttimet saattavat rajoittaa suurikokoisten näytönohjainten mahtumista koteloon. View 390 Air on yhteensopiva myös emolevyn yläpuolelle asennettavan 6-tuumaisen LCD-näytön kanssa, joka myydään kuitenkin erikseen.
View 390 Airin tekniset ominaisuudet:
- Värivaihtoehdot: Butter Caramel, Black, Snow, Future Dusk
- Ulkomitat: 485 × 287 × 503 mm (P × L × K)
- Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX
- Tuuletintuki:
- Pohjassa: 3 × 120 mm
- Takana: 2 × 120 (esiasennettuna)
- Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm / 2 × 200 mm
- Oikealla kyljellä: 3 × 120 mm
- Jäähdytintuki:
- Katossa: 240 / 280 / 360 mm
- Oikealla kyljellä: 240 / 360 mm
- CPU-coolerin maksimikorkeus: 160 mm
- Näytönohjaimen maksimipituus: 420 mm (ilman etujäähdytintä)
- Virtalähteen maksimipituus: 260 mm (ilman 2,5” SSD -asemaa)
- Massamuistit:
- 1 × 2,5” SSD & 2 × 3,5” HDD / 3 × 2,5” SSD
- I/O-paneeli:
- 2 × USB-A (3.0)
- 1 × USB-C (3.2)
- 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä
View 390 Airin saatavuusajankohta ja tarkka suositushinnoittelu Suomessa eivät ole vielä tiedossa.
Lähde: TechPowerUp, Tuotesivu
