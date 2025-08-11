Uudessa näytönohjaimessa on Noctua Editioneille tuttuun tapaan erittäin järeä jäähdytysratkaisu Noctuan ikonisilla ruskeilla tuulettimilla.

Asus jatkaa näytönohjainten saralla yhteistyötään Noctuan kanssa tuoden markkinoille uuden GeForce RTX 5080 Noctua Edition -mallin, josta ensimmäisiä silmäyksiä saatiin Computex-messuilla alkukesästä. NVIDIA toi näytönohjaimesta Founders Edition -mallinsa markkinoille alun perin jo tammikuussa. Viimeksi vastaava Asuksen ja Noctuan näytönohjainyhteistyö nähtiin edellisen sukupolven RTX 4080 Super -mallin kohdalla viime vuonna.

Luokkansa hiljaisimmaksi malliksi tituleeratussa uutuusnäytönohjaimessa on kolme Noctuan tuoretta 120 mm:n ruskeaa NF-A12x25 G2 -tuuletinta, jotka pysähtyvät 55 celciusasteen alapuolella. Tuuletinten lisäksi jäähdytystä tehostetaan kustomoidun piirilevyn päälle asennetulla suurehkolla höyrykammioratkaisulla ja lämpötilan mukaan olomuotoaan muuttavalla lämpötyynyllä perinteisen lämpötahnan sijaan. Lisäksi metallinen takalevy on rei’itetty, jotta ilma pääsee kulkemaan lämpösiilin läpi tehokkaammin. Uutuus vie kotelosta 4 korttipaikkaa ja painaa 2,6 kg.

Uusi Noctua Edition on tehdasylikellotettu OC-malli ja siinä on 16 gigatavua GDDR7-näyttömuistia, kuten muissakin vastaavissa malleissa. Pelaajille on tarjolla tietenkin myös kaikki NVIDIAn tutuksi tulleet teknologiat, kuten esimerkiksi DLSS Frame Generation. Näytönohjaimessa on myös Dual BIOS -kytkin eri suorituskykytilojen nopeaa vaihtoa varten. Lisäksi Asuksen TUF Gaming- ja Prime-sarjojen virtalähteisiin yhdistettynä käytössä on näytönohjaimelle menevää jännitettä vakauttava GPU-First-ominaisuus. Uutuusmalli hyödyntää 12V-2×6-virtaliitäntää ja Asus suosittelee sille vähintään 850 watin virtalähdettä.

Asus GeForce RTX 5080 Noctua Editionia on ennakkotilattavissa 1500 punnan hintaan joillain brittiläisillä jälleenmyyjillä ja sen myynti alkaa kuun puolenvälin paikkeilla. Suomessa näytönohjaimen hinta karkaa todennäköisesti melko lähelle 2000 euroa.

Lähde: Asus, Noctua