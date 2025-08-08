Uuden Jolla-puhelimen kehitystä varten kerätään yhteisöpalautetta mahdollisesti ensi vuonna koittavaa julkaisua varten.

Kotimainen Jolla hyppäsi mukaan älypuhelinmarkkinoille vuonna 2013 ensimmäisellä Jolla-puhelimellaan, jossa rullasi turvallisuuteen panostava Sailfish OS -käyttöjärjestelmä. Vaikka omaperäiselle puhelimelle oma kannattajakuntansa muodostuikin, jäi se myynneissä odotetusti suurempien kilpailijoiden jalkoihin ja Jolla onkin elänyt sittemmin hiljaiseloa puhelinten saralla, lukuun ottamatta viime vuonna julkaistua ja niin ikään pienen piirin laitteeksi jäänyttä C2-mallia. Viime viikolla valmistaja on kuitenkin kerännyt yhteisöpalautetta seuraavan sukupolven Jolla-puhelimen kehitystä varten ja vihjaa uutuuden saapuvan markkinoille mahdollisesti jo ensi vuonna, mikäli yllätyksiltä vältytään.

Jolla kertoo Sailfish OS -foorumin päivityksessään saaneensa pääsyn ”laadukkaaseen 5G-mobiilialustaan” ja pyytää yhteisöltä mielipiteitä uuden puhelimensa ominaisuuksista, kuten RAM-muistista, tallennustilasta sekä näytöstä. Jolla kertoo myös voivansa todennäköisesti tarjota vain yhden muistivariantin kehityskustannusten vuoksi. Uutisen kirjoitushetkellä foorumin käyttäjät ovat äänestäneet eniten 12 gigatavun RAM-muistia ja 256 Gt:n tallennustilaa, kun taas näytöksi suurin osa käyttäjistä toivoo noin 6-tuumaista paneelia hieman Full HD -resoluutiota korkeammalla tarkkuudella (FHD+).

Kamerapuolelle on pääkameran kylkiäiseksi äänestetty melko tasaväkisesti niin ultralaajakulma- kuin telekameraakin. Lisäksi foorumin käyttäjät ovat olleet vahvasti sisäänrakennetun sormenjälkitunnistimen kannalla. Suositushinnaksi on toivottu alle 600 euroa, mutta osa käyttäjistä on ollut valmis maksamaan uudesta Jollasta jopa 800 euroa.

Suurin osa äänestäjistä on EU:n alueelta, joka olisi myös uuden Jolla-puhelimen pääasiallinen kohdemarkkina. Äänestyksiin on osallistunut useita satoja foorumilaisia. Jolla vihjaa uuden puhelimensa näkevän päivänvalon mahdollisesti ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä (Q1/26).

Lähde: Sailfish OS Forum