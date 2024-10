Axial Flux -moottorilla varustettu Direct Axial Drive -moottoriyksikkö lupaa taata täydellisen tuntuman ja aiempaa tarkemmat Force Feedback -palautteet.

Peliohjaimiin erikoistunut Thrustmaster on tuonut markkinoille uuden Direct Drive -rattiohjaimen polkimineen. Uusi T598 on varustettu yhtiön mukaan uuden sukupolven Direct Drive -moottoriteknologialla.

T598:n ytimestä löytyy uusi Axial Flux -moottorilla varustettu Direct Axial Drive on Thrustmasterin mukaan seuraavan sukupolven Direct Drive -moottori, joka lupaa taata täydellisen tuntuman ilman asentomomenttiongelmia (cogging) ja sen myötä aiempaa tarkemmat Force Feedback -efektit.

Moottori tarjoaa vääntöä 5 Nm ja kykenee hetkellisesti ylittämään sen 100 %:lla. Ratin vasteen viiveen kerrotaan olevan vain 5 millisekuntia. Yhtiö kehuu sen Harmony-teknologian tuottavan korkeataajuiset tärinäpalautteet toistaakseen pelin fysiikan vasteet realistisesti pienintäkin yksityiskohtaa myöten. Teknologiaa ei ole avattu sen tarkemmin, mutta sitä hyödynnetään myös Gear Jolt -efektissä, joka tuo aidon vaihteiden vaihtamisen tunteen suoraan rattiin.

Moottorirungosta löytyy ratin kiinnikkeiden lisäksi neljä painiketta sekä pienikokoinen Race Dash -näyttö, joka kykenee näyttämään ajankohtaisia oleellisia tietoja kuskille, kunhan peli tukee sitä. Myös edellä mainittu Gear Jolt -teknologia vaatii pelikohtaisen tuen ja kummankin kohdalla tuettujen pelien listan luvataan löytyvän Thrustmasterin verkkosivuilta, mutta ainakaan allekirjoittaneen silmiin listausta ei osunut.

T598-pakettiin kuuluu oletuksena irrotettava 30 cm halkaisijalla varustettu Sportcar-ratti, joka on varustettu mag-shift -vaihdevivuilla, neljällä toimintopainikkeella, L2- ja R2-olkapainikkeilla sekä 12 toimintoa tarjoavilla konfiguroitavilla lisäpainikkeilla. Ratin kehä on varustettu kumisin otepinnoin ja painoa siltä löytyy vain 811 grammaa. Ratti on vaihdettavissa mihin tahansa yhteensopivaan Thrustmasterin rattiin.

Mukaan kuuluu myös Raceline Pedals LTE -polkimet. Polkimia on yhteensä kaksi ja ne on varustettu Hallin efektiä hyödyntävillä H.E.A.R.T. -sensoreilla (Hall Effect AccuRate Technology). Hall-sensorit yhdistettynä vaihdettaviin jousiin takaa tarkan toiminnan pidemmällekin aikavälille ja mukaan voi ostaa myöhemmin saataville tulevan Load Cell -teknologiaa hyödyntävän Raceline Pedals Upgrade Kit -lisäpolkimen. Poljinten kulman voi valita kolmesta vaihtoehdosta ja mukana toimitetaan kolmet eri jäykkyyden jouset.

Thrustmaster T598 on PC- sekä PlayStation 4- ja 5 -yhteensopiva ja sen Euroopan suositushinta on 499,99 euroa. Paketti tulee myyntiin Euroopassa 29. marraskuuta.

Lähde: Thrustmaster