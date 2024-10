Asuksen uutuus on varustettu Asetekin uusimman sukupolven Emma Gen8 V2 -pumppublokilla ja normaalia paksummilla tuulettimilla.

Tietotekniikkajätti Asus on julkaissut uuden sukupolven Republic of Gamers -AIO-coolerin. Uusi ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme ehdittiin jo näkemään vilaukselta myös io-techin Core Ultra 200S -prosessoreita käsittelevällä videolla.

Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extremen sydämenä sykkii Asetekin uusi kolmivaihemoottorilla varustettu Emma Gen8 V2 -pumppublokki. Pumppublokin strategiset mitat ovat 89 x 92 x 108 mm ja sen kylmälevy on luonnollisestikin kuparia. Pumppublokki on varustettu 3,5” 640×480-resoluution LCD-näytöllä ja siihen on upotettu myös tuuletin auttamaan emolevyn virransyötön jäähdytyksessä.

Kuten nokkelimmat nikkeknattertonit nimestä osasivat jo lukea, on AIO-cooleri varustettu 360 mm:n jäähdyttimellä, jonka tarkemmat mitat ovat 399,5 x 120 x 30 mm. Alumiinisesta jäähdyttimestä löytyy 400 mm:n päällystetyt kumiletkut pumppublokille. Alumiinin ja kuparin sekoittaminen samaan kiertoon johtaa helposti galvaaniseen korroosioon, mutta ongelma kierretään AIO-coolereissa siihen tarkoitetulla jäähdytysnesteellä.

Ryujin III:n jäähdyttimen läpi puhkutaan ilmaa Asuksen omilla ROG-tuulettimilla, jotka tukevat magneettista ketjutusta johtosotkujen minimoimiseksi. 120 mm tuulettimet ovat 30 mm:n paksuudellaan normaalia järeämpiä. Ne ovat PWM-ohjattuja ja toimivat 0-2800 RPM:n nopeudella (±10 %). Tuulettimille luvataan maksimissaan 5,15 mmH 2 O staattista painetta ja 89,73 CFM:n ilmavirtaa. Meluntuoton maksimiksi kerrotaan 36 dB(A).

Asus on optimoinut ROG Ryujin III 360 ARGB Extremen etenkin Intelin uusille Core Ultra 2 -sarjan prosessoreille ja niiden uusi kiinnitysmekanismi mahdollistaakin kylmälevyn kohdistamisen entistä paremmin prosessorin kuumimpaan kohtaan. Ne tukevat silti luonnollisesti LGA 1851:n lisäksi Intelin vanhempia LGA 115x-, 1200- ja 1700- sekä AMD:n AM4- ja AM5-kantoja.

Asus ei maininnut milloin ja mihin hintaan uusi ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme saapuu myyntiin, mutta sille on myönnetty varsin maittava kuuden vuoden takuu.

Lähde: Asus