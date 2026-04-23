TSMC aikoo julkaista joka vuosi kaksi prosessivarianttia ja vuonna 2029 vuorossa ovat A14-prosessista jalostetut A13 ja A12.

Maailman johtava puolijohdevalmistaja TSMC on julkaissut seuraavan kolmen vuoden roadmappinsa. Yhtiön suunnitelmissa on julkaista uusia prosessivariantteja joka vuosi, mutta hyppäys High-NA EUV -litografiaan antaa odotuttaa itseään.

TSMC:n uusi roadmap jaottaa prosessit kahteen kategoriaan: High-End ja Mainstream. High-End -kategoriaan yhtiö aikoo julkaista kaksi prosessivarianttia joka vuosi vuoteen 2029 asti, pitäen yllä vuonna 2023 käyntiin saatua rytmiä. Mainstreamiin on luvassa tällä tietoa vain yksi uusi prosessi, jonka on tarkoitus kattaa tarpeet vuodesta 2027 vuoteen 2029, vaikka yhtiö toteaakin sen tulevan tuotantoon vasta 2028.

Roadmapin uudet prosessit ovat N2U, A13 ja A12. A13 ja A12 ovat viilauksia vuodelle 2028 ajoitetusta A14-prosessista. Kaikki mainitut prosessit ovat GAA- eli Gate-All-Around-tyyppisiä. A14, A13 ja A12 edustavat TSMC:n toisen sukupolven GAA-teknologiaa.

TSMC:n A13-prosessi on yhtiön dian mukaan ns. ”optinen shrink” A14-prosessista, mikä pitää parannukset maltillisina, mutta samalla päivityksestä triviaalia. Prosessit noudattavat samoja suunnittelusääntöjä ja A13 lupaa kutistaa piirin 97 %:iin A14:n koosta, mikä tarkoittaisi noin 6 % korkeampaa transistoritiheyttä.

N2U-prosesssi on puolestaan yhteensopiva nykyisten N2-perheen prosessien kanssa, mikä tekee siihen päivittämisestä helppoa. Prosessin odotetaan tarjoavan noin 3-4 % parempaa suorituskykyä samalla kulutuksella, kuin N2P, tai vaihtoehtoisesti 8-10 % pienempää kulutusta samalla suorituskyvyllä. Transistoritiheyden odotetaan paranevan maltilliset 2-3 %.

Tom’s Hardware nostaa esille mielenkiintoisena yksityiskohtana sen, ettei yksikään esitelty prosessi tule käyttämään High-NA EUV -litografiaa. Intel on siirtymässä käyttämään High-NA EUV:tä Intel A14 -prosessin myötä. TSMC:n operatiivinen johtaja Kevin Zhang kehaiseekin olevansa hämmästynyt yhtiön kehitystiimistä, joka löytää jatkuvasti tapoja skaalata prosesseja pienemmäksi ilman kalliita High-NA EUV -laitteita. Hän kuitenkin myöntää, että jonain päivänä siihen jouduttaneen turvautumaan.

