Vaikka S24-malliston yleisilme pysyy hyvin tuttuna, on Samsung tehnyt viilauksia kehyksen muotoiluun ja näytön reunuksiin.

OnLeaks-tilille X:ssä (ent. Twitter) kirjoitteleva Steve Hemmerstoffer on julkaissut joukon renderöintejä kaikista kolmesta tulevasta Samsung Galaxy S24 -mallista. Kuvat on julkaistu yhteistyössä SmartPrix ja Giznet-sivustojen kanssa.

Galaxy S24 Ultra -huippumalli ei ole kokenut radikaaleja muutoksia ja se näyttää hyvin samalta kuin S23 Ultra. Näytön reunojen kaarevuutta on kuitenkin vähennetty ja näytön reunuksia on kavennettu entisestään. Ulkomittojen kerrotaan olevan hieman aiempaa lyhyemmät, mutta leveämmät. Rakenteen kerrotaan olevan titaania Applen uusien 15 Pro -mallien tapaan. Näytön ja akun koon kerrotaan pysyvän samana. Järjestelmäpiiriksi tulee tiettävästi Snapdragon 8 gen 3 for Galaxy, 200 megapikselin pääkamera saa uuden sensorin ja 3x telekamera saa 50 megapikselin sensorin.

Ensisilmäyksellä S24- ja S24+-mallit näyttävät hyvin tutuilta, mutta Samsung on muotoillut kehyksen uudelleen ja se on renderöintien perusteella melko suora aiemman pyöristetyn sijaan. Näyttökokojen kerrotaan pysyneen samana, mutta näytön reunukset ovat kaventuneet edeltäjistä. Uutena ominaisuutena laitteiden kyljessä kerrotaan nyt olevan Ultra Wideband -tekniikan antenni, joka on aiemmin löytynyt vain Ultra-malleista.

Galaxy S24 -malliston julkaisuajankohdasta ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta sen odotetaan tapahtuvan ensi vuoden alussa, todennäköisimmin tammi-helmikuussa.

Lähteet: SmartPrix (1)(2), Giznet