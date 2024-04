Turtle Beach tuo toukokuussa myyntiin niin uutta kuin uudistettuakin pelituotetta kuulokkeista hiirimattoon.

Yhdysvaltalainen laitevalmistaja Turtle Beach on esitellyt täyslaidallisen uusia pelituotteita, jotka tulevat myyntiin toukokuussa. Kattaukseen kuuluu pelikuulokkeita, pelihiiriä ja pelinäppäimistöjä, joista tosin osa on valmistajan aiemmin julkaisemien tuotteiden päivitettyjä versioita.

Pelikuulokeuutuuksista mielenkiintoisin lienee avoimen rakenteen langattomat Atlas Air -kuulokkeet, jotka tukevat 24-bittistä äänentoistoa. Kuulokkeissa on 40 millimetrin kaiutinelementit ja ne painavat 301 grammaa. Niitä mainostetaan PC-pelaamiseen, mutta yhteensopiviksi laitteiksi mainitaan myös PlayStation 4 ja 5 sekä Nintendo Switch. Akunkestoksi lupaillaan 50 tuntia. Atlas Airin värimaailmaa voi myös muokata vaaleanpunaisen, violetin tai sinisen suuntaan erikseen myytävillä kuulokehihnoilla ja korvatyynyillä.

Toinen langaton kuulokeuutuus on jo kolmannen sukupolven Stealth 600 -kuulokkeet, joita valmistaja markkinoi 50 mm:n Nanoclear-elementeillä ja toisen sukupolven malliin nähden huomattavasti paremmalla 80 tunnin akunkestolla. Yksi kolmannen version uudistuksista on myös tekoälyohjattu mikrofonin melunvaimennus. Päivitetyt Stealth 600 -kuulokkeet tulevat saataville PC:lle, PlayStationille ja Xboxille. Värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen. Lisäksi Turtle Beach tuo myyntiin astetta edullisemmat Stealth 500 -kuulokkeet, jotka nekin ovat langattomat ja tarjoavat 40 tunnin akunkeston. Myös ne tulevat sekä PC:lle että konsoleille.

Turtle Beachin parrasvaloihin nostama uutuuspelihiiri on langaton Burst II Air, joka painaa vain 47 grammaa. Hiiressä on optiset kytkimet ja 26 000 DPI:n (dots per inch) sensori. Sille luvataan 40 tunnin akunkestoa 2,4 GHz:n matalaviiveisessä tilassa ja Bluetooth-tilassa jopa 120 tuntia. Burst II Air on symmetrisesti muotoiltu, mutta peukalonäppäimet ovat vasemmalla puolella. Muita esiteltyjä hiiriä ovat 54-grammainen langaton Pure Air optisilla kytkimillä ja 49-grammainen langallinen Pure Sel mekaanisilla kytkimillä.

Pelinäppäimistöpuolelle valmistaja tuo tenkeyless-mallisen Vulcan II TKL Pron, joka on langallinen ja varustettu magneettisilla Hall Effect -kytkimillä, jotka rekisteröivät painalluksen magneettikentän avulla. Perinteisillä mekaanisilla kytkimillä painallus rekisteröidään kytkinten sisällä olevien fyysisten kosketuspintojen avulla. Vulcan II TKL Pron näppäinten toimintapistettä voi säätää välillä 0,1–4 mm valmistajan omalla Swarm II -ohjelmistolla, jolla onnistuu myös esimerkiksi RGB-valaistuksen mukauttaminen. Värivaihtoehtoina on musta ja valkoinen.

Muita Turtle Beachin uutuuksia ovat muun muassa langaton Kone XP Air -hiiri, täysikokoiset Vulcan II ja Vulcan II Max -näppäimistöt, pienikokoiset Vulcan TKL ja Vulcan II Mini Air -näppäimistöt sekä Sense Aimo XXL -hiirimatto. Kaikki pelituoteuutuudet ovat ennakkotilattavissa heti Turtle Beachilta ja tulevat saataville 19. toukokuuta.

Tuotesivut ja ennakkotilaushinnat:

Lähde: Turtle Beachin sähköpostitiedote