Uusi Neo-perhe on suunniteltu täyttämään striimaajan perustarpeet yksinkertaistetun tyylikkäässä, pyöristetyssä valkoisessa teemassa.

Corsairin talliin kuuluva Elgato on päivittänyt striimausvälinetarjontaansa kerralla peräti viidellä uudella tuotteella. Uudet Neo-sarjan laitteet ovat yksinkertaistettuja ja suunnattu ennemmin siistiin kotitoimistoon, kuin kilpapelaavan puoliammattilaisen pyörävajan RGB-välkkeeseen.

Elgaton uutuusviisikon ensimmäisenä esille on nostettu Wave Neo -mikrofoni. Pyöristetty valkomusta kondensaattorimikrofoni seisoo normaalia korkeammalle yltävän pöytätelineen päässä ja sen etupuolta koristaa mykistyspainikkeena toimiva valaistu painike. Mikrofoni on varustettu USB-C-liitännällä ja sen luvataan toimivan ilman ohjelmistoasennuksia ainakin tietokoneilla, iPadeilla ja iPhoneilla sekä PlayStation-konsoleilla. Mikrofonin takaa lähtevän USB-johdon yläpuolelta löytyy 3,5 mm liitäntä kuulokkeille mikrofonin monitorointiin.

Kuten nimestäkin jo arvaa, Facecam Neo on webbikamera. Kamera kaappaa kuvaa 1080p-tarkkuudella 60 FPS:n nopeudella ja se tukee myös HDR-teknologiaa. Kameran näkökenttä on 77° leveä ja siitä löytyy fyysinen yksityisyyssuoja. Uusi Facecam toimii plug’n’play-periaatteella, mutta tuettuna on myös Camera Hub -sovellus, joka mahdollistaa erilaisia kustomointeja kameran toimintaan.

Key Light Neo valaisee yhtiön markkinointipuheiden mukaan kuvattavan kohteen pehmeällä, ihon sävyjä imartelevalla valkoisella, mikä varmistaa ammattimaisen vaikutelman. Se on suunniteltu kiinnittymään suoraan näytön ylälaitaan, mutta mukana on myös standardi ¼”-kiinnitys esimerkiksi tripodille. Valon saa päälle jo USB-virralla, mutta töpseliin kytkettynä se tarjoaa jopa 1000 lumenin maksimikirkkauden. Key Light Neo tukee Elgaton Control Center -sovellusta sen ominaisuuksien hallintaan.

Vaikkei Neo-perhe ole sinänsä ehkä pelaajille suunnattu, Game Capture Neo on. Se on suunniteltu käytettäväksi ennen kaikkea konsoleiden kanssa ja se välittää eteenpäin maksimissaan 4K60 HDR -kuvaa televisiolle ja saman 1080p60:ksi kutistettuna toiselle laitteelle striimaamista varten. Game Capture Neon lähettämä toimii minkä tahansa videosovelluksen kanssa ja sen saa upotettua osaksi striimiä helposti esimerkiksi OBS Studion avulla.

Stream Deck Neo on kutistettu versio tavallisesta ja se tarjoaakin vain kahdeksan kustomoitavaa painiketta. Vaikka painikkeita on kahdeksan, voi niihin konfiguroida usean sivullisen verran eri toimintoja. Eri ”sivujen” välillä pääsee selaamaan pienen kellon ja päivämäärän näyttävän infotaulun molemmilta puolin löytyvillä painikkeilla.

Neljä viidestä Elgaton uuden Neo-perheen jäsenestä saapuu myyntiin välittömästi, mutta Facecam Neoa joudutaan odottamaan markkinoille myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan saakka. Stream Deck Neo, Wave Neo ja Key Light Neo on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 99,99 euroon, kun Game Capture Neosta joutuu latomaan tiskiin 129,99 euroa.

