Turtle Beach ilmoitti laajentavansa peliohjaimiin julkistamalla gamepadin ja simulaattoriohjaimen

Turtle Beach tunnetaan parhaiten kuulokkeistaan, mutta yhtiö omistaa myös näppäimistö- ja hiirivalmistaja Roccatin. Nyt yhtiö on päättänyt laajentaa tuotekirjoaan peliohjainten puolelle julkistamalla pelialan E3-messujen yhteydessä ensimmäiset peliohjaimensa: Recon Controller -gamepad ja VelocityOne Flight -simulaattoriohjain. Uudet ohjaimet on suunniteltu toimimaan sekä Windows-tietokoneilla että Xbox One- ja Xbox Series -sarjojen konsoleilla.

Recon Controller muistuttaa vahvasti Xboxin omaa peliohjainta, mutta erojakin löytyy. Ensimmäisenä silmiin pistää ohjaimen ylälaitaan sijoitettu äänenhallintapaneeli, joka mahdollistaa esimerkiksi erilaisten ekvalisaattoriasetusten välillä vaihtamisen, mikrofonin mykistyksen, äänenvoimakkuuden erikseen chatille ja pelille sekä tutkamaista tarkkuutta hiljaistenkin askeleiden paikantamiseen lupaavalla Superhuman Hearing -kytkimellä. Ohjaimen alalaidan keskeltä löytyy puolestaan liitin 3,5 mm:n kuulokkeille.

Recon Controllerin kahvat on päällystetty mikrokanavia sisältävillä pinnoilla, joiden luvataan pitää kädet viileinä ja kuivina pitkissäkin pelisessioissa. Ohjaimen alapuolelta löytyy lisäksi kaksi ohjelmoitavaa kytkintä, joista toinen on oletuksena konfiguroitu vaihtamaan peukalotattien herkkyyttä eri asetusten välillä lennosta. Ohjaimen tärinäefekteistä on vastuussa kaksi moottoria.

VelocityOne Flight on ennen kaikkea Microsoft Flight Simulator -pelille suunniteltu simulaattoriohjain. Lentokoneen hallinta tapahtuu 180 asteen kääntösäteellä varustetun rattityyppisen ohjaussauvan ja modulaarisen kaasukahvaosion avulla. Ohjaussauvan taakse on sijoitettu valaistu paneeli, johon on valittavissa kolme vaihtoehtoista valikoimaa lentokoneohjaamon merkkivaloja.

Ohjaussauvan liikkeet tunnistetaan hall-anturilla, mikä takaa pitkän iän vailla kuluman aiheuttamia ongelmia. Ohjaussauvan keskeltä löytyy puolestaan pienehkö Flight Management Display -hallintapaneeli, jonka alle on sijoitettu Xbox-painikkeet. Ohjaimen A, B, X ja Y on sijoitettu päällekkäin ohjainsauvan keskiön oikealle laidalle. Ohjainsauvan kahvoihin on sijoitettu sekä olka- että liipaisinpainikkeet, kaksi POV-ohjainta ja kaksi hattupainiketta sekä B1- ja B2-painikkeet.

Kaasukahvapuolisko on ainakin kuvien perusteella irrotettavissa pääyksiköstä. Se pitää sisällään yhteensä neljän kaasukahvan lisäksi vernier-ohjaimet ja yhteensä 10 ohjelmoitavaa painiketta. Mukana on myös ns. trim-säätöpyörä.

Turtle Beach ei ole vielä ilmoittanut, milloin uudet ohjaimet tarkalleen tulevat ennakkomyyntiin, saati sitten milloin niiden toimitukset tulevat alkamaan. Jo tässä vaiheessa tiedetään kuitenkin sen verran, että Recon Controllerin suositushinta on Euroopassa 59,99 euroa ja VelocityOne Flightin 349,99 euroa.

