Noctua julkisti passiivijäähdytykseen tarkoitetun NH-P1-prosessoricoolerinsa

Noctuan järkälemäinen uutuuscooleri mahdollistaa prosessorin jäähdyttämisen täysin passiivisesti.

Noctua on julkaissut odotetusti uuden passiivijäähdytteisen NH-P1-prosessoricoolerinsa. Yritys esitteli coolerin prototyyppiä jo vuoden 2019 Computex-messuilla, mutta julkaisuaikataulu viivästyi noin vuoden alkuperäisestä.

Uusi NH-P1-cooleri perustuu jättikokoiseen kuutiomaiseen alumiinirivastoon, joka rakentuu tavallista paksummista rivoista ja suuremmista ripaväleistä. Näin rivastoon on saatu enemmän massaa ja vähemmän ilmanvastusta luonnollista konvektiota varten. Rivoissa on myös reikiä, joka helpottaa ilman vapaata virtaamista entisestään. Coolerin rakenne on epäsymmetrinen ja Noctua lupaa sille hyvän yhteensopivuuden näytönohjainten kanssa sekä täyden RAM-yhteensopivuuden AM4- ja LGA1200-kantojen kanssa. Pohjaosa ja rivasto ovat yhteydessä kuuden lämpöputken välityksellä. NH-P1 käyttää uudistettua torx-pohjaista SecuFirm2+-kiinnitysratkaisua.

Noctuan mukaan uutuus riittää modernien high-end-prosessorien (lista suositelluista prosessoreista) jäähdyttämiseen passiivisesti hyvällä luonnollisella konvektiolla varustetuissa koteloissa. Ylikellottamista ei suositella. Yrityksen demokokoonpanossa cooleria on käytetty passiivisena Core i9-11900K-prosessorin kanssa. Noctua korostaa, että passiivikokoonpanon rakentaminen on tavallista haastavampaa ja vaatii huolellisempia komponenttivalintoja. Tästä syystä yritys julkaisi myös opasvideon siitä, kuinka rakennetaan toimiva passiivikokoonpano NH-P1:n ympärille.

Jäähdytystehoa on mahdollista parantaa puolipassiivisella toteutuksella, jossa coolerin kaveriksi asennetaan osa-aikaisesti pyörivä hiljainen tuuletin. Noctua esittelikin passiivicoolerinsa kaveriksi myös NF-A12x25-tuulettimen LS-PWM-version, joka on suunnitelty pyörimään alhaisemmalla 1200 RPM:n maksimikierrosnopeudella (12,1 dBA) ja pysähtymään kokonaan 0 % PWM-asetuksella.

Noctua NH-P1 tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 158 x 154 x 152 mm (K x L x S)

158 x 154 x 152 mm (K x L x S) Paino: 1180 grammaa

1180 grammaa Materiaalit: Kuparinen pohja ja lämpöputket, alumiini, juotetut liitokset, nikkelipinnoite

Kuparinen pohja ja lämpöputket, alumiini, juotetut liitokset, nikkelipinnoite Tuulettimet: asennusmahdollisuus 120 x 120 x 25 mm tuulettimelle

asennusmahdollisuus 120 x 120 x 25 mm tuulettimelle Yhteensopivuus: Intel LGA115x, LGA1200, LGA2011-x, LGA2066, AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM1, FM2(+)

NH-P1:n toimitukset alkavat välittömästi ja sen suositushinta on 109,90 euroa. Coolerille myönnetään kuuden vuoden takuu.

