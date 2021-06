Vuodot varmistavat Sun Valleyn olevan Windows 11

Windows 11 pitää sisällään monia aiemmin Windows 10:n kehitysversioissa sekä Windows 10X:ssä nähtyjä ominaisuuksia.

Uutisoimme aiemmin lukuisista viime aikoina tippuneista vihjeistä, joiden mukaan Windows 10 21H2:ksi oletettu Sun Valley -päivitys tulisikin olemaan Windows 11. Nyt hunajapurkin kansi on auennut paineella ja kuvankaappauksia käyttöjärjestelmästä on roiskittu ympäri netin virtuaalisia seiniä lukemattomien eri tahojen toimesta.

Ensimmäisten kuvankaappausvuotojen perusteella Windowsien kehitystä seuranneille tulee epäilemättä aiemmin tänä vuonna peruutetuksi ilmoitettu Windows 10X. Käynnistä-painike ja muut tehtäväpalkin kuvakkeet on keskitetty ja Käynnistä-valikko on keskellä ruutua kelluva pyöreäkulmainen ikkuna. Uudesta tyylistä vähemmän pitäville on säilytetty mahdollisuus siirtää kuvakkeet tuttuun tapaan palkin reunaan, mikä tuo myös Käynnistä-valikon ikkunan tutulle paikalleen. Myös nykyisen Windows 10:n Käynnistä-valikon saa edelleen käyttöön rekisteriä muokkaamalla, mutta lopullisesta versiosta on vielä mahdotonta sanoa mitään varmaa.

Käyttöliittymässä on nähtävissä Microsoftin jo keväällä Windows Insider -ohjelman Dev-kanavan Windows 10 -versioissa julkaisemat uudet järjestelmäikonit, mutta mukaan mahtuu edelleen myös vanhoja, joidenkin mukaan jo Windows 95:stä tuttuja ikoneita sekä sovellusten käyttöliittymiä. Uutta toiminnallisuutta edustaa puolestaan päivittynyt Snap-ominaisuus. Ikkunoiden oikeasta yläkulmasta löytyvään maksimointipainikkeisiin on piilotettu ilmeisesti hiiren oikean taakse Snap-valikko, jolla ikkunan saa helposti esimerkiksi puolen tai neljännesruudun kokoiseksi haluamalleen puolelle näyttöä.

