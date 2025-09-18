Vaikka nimi on vaihtunut, ei Roccatin muotokielestä voi erehtyä etenkään Vulcan II TKL RGB:n erittäin matalien näppäinhattujen kohdalla.

Turtle Beach osti saksalaisen Roccatin vuonna 2019 ja lopulta hautasi merkin vuonna 2024. Roccatin nimen alla julkaistut tuotesarjat jatkavat kuitenkin elämäänsä Turtle Beach -nimen alla. Nyt se on jukaissut Vulcan II TKL RGB -näppäimistön ja Burst II Pro Mouse -pelihiiren.

Turtle Beach Vulcan II TKL RGB on nimensä mukaisesti AIMO RGB-valaistu tenkeyless-kokoluokan näppäimistö, joskin ilman Print Screen-, Scroll Lock- ja Pause -näppäimiä, joiden tilalle on lisätty pyöriteltävä ja painettava monitoiminuppi. Yhtiön mukaan sen kompakti koko ja ominaisuudet tekevät näppäimistöstä täydellisen nopeatempoisiin FPS- ja MOBA-peleihin. Burst II Pro puolestaan lupaa tarjota esports-tason langatonta suorituskykyä erittäin matalin viivein. Sen akkukeston luvataan olevan peräti 40 tuntia 8000 hertsin päivitystaajuudella.

Vulcan II TKL RGB on oletuksensa mekaanisilla ja esivoidelluilla Titan HS -kytkimillä, mutta sen piirilevy tukee hot-swap-ominaisuutta sekä 3- että 5-pinnisille kytkimille. Lineaarisille kytkimille luvataan 50 miljoonan painalluksen elinikää. Niiden kytkentäpiste on 1,8 millimetrin syvyydessä ja painallusvoimaa tarvitaan 45 grammaa. Näppäimistö tukee myös kyseenalaisessa maineessa olevaa, normaalia nopeammat liikkeet mahdollistavaa ReacTap SOCD -ominaisuutta.

Roccatilta tuttuun tyyliin näppäimistössä on käytössä erittäin matalat näppäinhatut, mutta vakiokytkinten luvataan tukevan useimpia Cherry MX -tyyppisiä näppäinhattuja. Yhtiö ei ainakaan suomenkielisillä sivuillaan mene tarkempiin yksityiskohtiin näppäimistön rungon rakenteesta, mutta sen sisältä löytyy vaahtomuovipehmusteita ja päältä levy harjattua alumiinia. Näppäimistön rakenteen kerrotaan olevan optimoitu vaimentamaan ääntä ja tarjoamaan hyvää kirjoitustuntumaa. Vulcan II TKL RGB kytketään tietokoneeseen irrotettavalla 1,8 metrin punotulla USB-C-USB-A-kaapelilla.

Burst II Pro on langaton pelihiiri, jonka silmänä toimii PixArtin tarkentamattomaan piiriin perustuva Owl-Eye 30K -sensori säädettävällä nostoetäisyydellä. Sen luvataan yltävän 750 IPS:n nopeuteen ja pysyvän perässä 70 g:n kiihdytyksissä. Sen päänäppäimissä käytetään optisia Titan-kytkimiä, joille luvataan 100 miljoonan klikkauksen elinikä. Pelihiiri on muotoiltu symmetrisesti, mutta siinä on oikeakätiseen käyttöön suunnitellut peukalokytkimet. Myös DPI-kytkin on sijoitettu hiiren vasempaan kylkeen.

Turtle Beachin uutuushiiri yltää parhaimmillaan 8000 hertsin päivitystaajuuteen langattomalla 2,4 GHz:n yhteydellä, jolloin viiveen kehutaan olevan vaivaiset 0,125 millisekuntia. Se tukee kuitenkin myös Bluetooth-yhteyttä sekä langallista tilaa USB-C-USB-A-johdolla. Burst II Pro tukee myös NVIDIA Reflex -ominaisuutta. Vaikka langattoman hiiren kuoret ovat kiinteät, painoa kokonaisuudella on verrattain kevyet 57 grammaa. Akkukestoa luvataan silti jopa 40 tuntia 8000 hertsin ja 150 tuntia 1000 hertsin päivitystaajuudella.

Sekä Vulcan II TKL RGB että Burst II Pro ovat nyt ennakkotilattavissa ja niiden toimitukset aloitetaan 12. lokakuuta. Vulcan II TKL RGB on saatavilla tällä haavaa FR- ja DE-asetteluilla ja sen hinta yhtiön verkkokaupassa on 99,99 euroa. Burst II Pron saa sekä mustana että valkoisena ja sen hinnaksi on asetettu 129,99 euroa.

Lähde: Lehdistötiedote, tuotesivut: Vulcan II TKL RGB, Burst II Pro