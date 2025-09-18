AMD:n lipsautettua FSR 4:n julki avoimena lähdekoodina hetkellisesti oli vain ajan kysymys, milloin FP8:n sijasta INT8-tarkkuutta käyttävä versio tuotiin ihmisten saataville.

AMD lipsautti hiljattain FidelityFX Super Resolution 4 -teknologian julki ennen aikojaan avoimena lähdekoodina. Samalla varmistui, että yhtiö on kehitellyt FP8-tarkkuutta käyttävän FSR 4 -version ohella myös INT8-tarkkuutta käyttävää versiota, joka toimisi myös esimerkiksi Radeon RX 7000 -sarjan näytönohjaimilla.

FSR 4 -teknologia tukee virallisesti vain Radeon RX 9000 -sarjan näytönohjaimia, kiitos niistä löytyvän tuen FP8-tarkkuudelle. Sama koodi teknisesti toimisi myös suuremmalla tarkkuudella, mutta samalla se muuttuisi kaksi kertaa niin raskaaksi suorittaa. Eräs harrastaja onkin hyödyntänyt tätä jo aiemmin ja saanut FSR 4:n toimimaan RX 7900 XTX -näytönohjaimella Linux-käyttöjärjestelmän puolella. Sen käyttö oli kuitenkin niin raskasta, että Quality-asetuksella sen käyttö oli natiiviresoluutiolla renderöintiä nopeampaa vain 4K:n kohdalla.

Nyt Reddit-käyttäjä /u/AthleteDependent926 on hyödyntänyt AMD:n MIT-lisenssillä julki lipsauttamaa FSR 4 -pakettia ja käänsi siitä DLL-kirjaston, jota hyödyntämällä minkä tahansa FSR 3 -skaalausta tukevan pelin saa tukemaan FSR 4:ää – myös vanhemmilla näytönohjaimilla. Sen hyödyntäminen vaatii itse DLL:n lisäksi OptiScaler-sovelluksen sekä näytönohjaimen, joka tukee INT8-tarkkuutta. AMD:n kohdalla tarkkuus on tuettuna RDNA 2 -arkkitehtuurista lähtien ja NVIDIA tukee sitä ainakin kaikilla RTX-sukupolvien näytönohjaimillaan.

Tom’s Hardware on testannut DLL-kirjastoa Radeon RX 7800 XT:llä sekä Ryzen AI Max+ 395:n integroidulla Radeon 8060S:llä onnistuneesti. Sivuston mukaan 4K-resoluutiolle skaalaaminen ilmeisesti Quality-asetuksella maksaa 4,16 millisekuntia, kun FSR 3.1 syö GPU-aikaa vain 1,37 millisekuntia ja Intelin XeSS:kin vain 3,21 ms. Kuvanlaadun kerrotaan olevan selvästi parempi kuin FSR 3:lla ja peittoavan myös XeSS:n, vaikka joitain ongelmakohtiakin löytyy edelleen.

Lähde: Tom’s Hardware