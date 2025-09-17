Honor esiteli toukokuun lopulla uudet 400-sarjan puhelimensa, mutta tuolloin Suomen markkinoille lanseerattiin ainoastaan keskimmäinen 400-perusmalli jo aiemmin kauppoihin tulleen 400 Lite -mallin yläpuolelle. Malliston Pro-huippumallia ei siis tuotu startissa Suomeen, mutta laitteen aika koitti kuitenkin hieman myöhemmin heinäkuun puolivälissä.
400-malliston huipulle asettuvan Pron suositushinta Suomessa on 799 euroa, eli se on pysynyt samana kuin edeltäjämallissa vuosi sitten. Myös 12 & 512 Gt muistiyhdistelmä on pysynyt muuttumattomana. Tämän artikkelin julkaisuhetkellä syyskuun puolivälissä käytännön hintataso on liikkunut viime viikot 699-749 euron haarukassa. Honorin koko mallistossa 400 Pro asemoituu Magic7 Pro -lippulaivamallin alapuolelle ikään kuin edullisemmaksi high-end-vaihtoehdoksi.
io-tech testasi edullisemman 549 euron hintaisen Honor 400:n heti tuoreeltaan ja laitteen arvio päättyi positiivissävytteiseen nuottiin, vaikka parannettavaakin löytyi. Tässä artikkelissa tutustutaan Pro-malliin parin viikon käytännön testijakson pohjalta.
