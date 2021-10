Useita tehtaita on suljettu Kiinassa sähköpulan vuoksi samalla kun kuparipula nostaa komponenttihintoja

Kiina on sulkenut useita hiilivoimaloita sekä hiilipulan että tiukempien päästöstandardien vuoksi. Kuparin ja erityisesti emolevyjen ja näytönohjainten käyttämien kuparifolioiden hinnat ovat puolestaan nousseet uusiin huippuihinsa.

Kun on saatu varovan positiivisia uutisia piiripulasta, ilmestyy komponenttitaivaalle jälleen uusia synkkiä pilviä. Tällä kertaa ongelmia on sekä raaka-aineiden saatavuudessa että tuotantopuolella.

DigiTimesiltä lähtöisin olevien tietojen mukaan esimerkiksi näytönohjainten ja emolevyjen tuotantokustannukset ovat nousussa, koska niiden käyttämästä kuparifoliosta on pulaa. Raaka-ainepulan kerrotaan nostaneen sekä kuparin että kuparoitujen laminaattien hintoja.

Tom’s Hardwaren lukemien mukaan kuparitonnin hinta on noussut viime joulukuusta laskien jo yli 19 % ja kuparifolion hinta on noussut puolestaan jopa 35 %. Toisaalta hinta on elänyt myös alaspäin viime aikoina. Raakametallin hinta oli historiansa huipulla vielä kesäkuussa, mutta sittemmin hinta on laskenut takaisin 2010-2011 vuosien tasolle, jolloin sen hinta oli viimeksi korkeimmillaan.

Toinen tuotantoon iskevä ongelma on Kiina, joka on aloittanut sulkemaan hiilivoimaloitaan. Hiilivoimaloiden sulun takana ovat sekä pula itse hiilestä että Kiinan tiukkenevat päästöstandardit. Ennen näkemättömän korkea kysyntä on nostanut myös hiilen hinnan ennätyskorkealle, mikä on taas herättänyt tarpeen hillitä kulutusta. Kiinan kerrotaan pysäyttäneen sähköpulan takia useita tehtaita, joista osa toimittaa komponentteja esimerkiksi Applelle ja Teslalle.

Lähteet: Reuters, Tom’s Hardware Kuva: WikiMedia