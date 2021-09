Uusi Fairphone 4 jatkaa tutulla linjalla keskittyen kestävään kehitykseen ja korjattavuuteen

Aiempiin malleihin nähden puhelimen korjattavuutta on kehitetty entisestään luopumalla puhtaasti moduulipohjaisesta rakenteesta.

Fairphone julkisti tänään omaa nimeään kantavan puhelimensa neljännen sukupolven. Fairphone 4 tarjoaa totuttuun tapaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja eettisesti valmistetun kokonaisuuden, minkä lisäksi keskiössä on edelleen myös helppo huollettavuus.

Huollettavuutta Fairphone 4:ssä onkin parannettu edeltäjistään, sillä siinä missä Fairphone 3 tarjosi vielä useampia osia sisältävistä varaosamoduuleista koostuneen rakenteen, tarjoaa Fairphone 4 pääsyn käsiksi pienempiin osiin, minkä myötä puhelimesta voi vian tapahtuessa korjata entistä tarkemmin vain tarvittavat osat ilman koko moduulin vaihtamista. Helposta korjattavuudesta huolimatta puhelimelle luvataan myös IP54-tason veden- ja pölynkestävyys.

Puhelimen valmistukseen on pyritty käyttämään eettisesti ja ekologisesti mahdollisimman hyviä osia. Muun muassa laitteen takakuori on valmistettu kokonaan kierrätetystä muovista, minkä lisäksi sisuskaluista löytyvistä materiaaleista 14 on pyritty hankkimaan mahdollisimman reilusti. Käytössä on muun muassa Fairtrade-sertifioitua kultaa ja kierrätettyä tinaa.

Pelkkään huollettavuuteen ja materiaaleihin valmistajan ajatukset kestävästä kehityksestä eivät jää, sillä Fairphone haluaa puhelintaan myös käytettävän pitkään ja sen vuoksi laitteelle tarjotaankin peräti viiden vuoden takuu, mikäli puhelin ostetaan ennen vuoden 2022 loppua. Takuu ei koske akkua, joka on kuitenkin vaihdettavissa kuten monet muutkin osat.

Päivitystuen osalta Fairphone lupaa tietoturvakorjauksia kuukausittain ensimmäisen kahden vuoden ajan ja takaa kaksi suurta Android-päivitystä. Tämän lisäksi yritys kuitenkin pyrkii tuomaan suuret päivitykset Android 15:een saakka ja ohjelmistotuen vuoteen 2027 asti.

Sisuskaluiltaan puhelin vastaa käytännössä viime vuoden keskihintaisia 5G-puhelimia, eli lippulaivaluokan rautaa Fairphone ei tarjoa. Suorituskyvystä huolehtii Snapdragon 750G -järjestelmäpiiri, jonka parina on joko 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa tai 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt -tallennustilaa. Kamerajärjestelmä puolestaan muodostuu 48 megapikselin pääkamerasta ja niin ikään 48 megapikselin ultralaajakulmakamerasta, joiden parina on myös ToF-sensori (time of flight).

Fairphone 4:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162 x 75,5 x 10,5

Paino: 225 grammaa

Rakenne: Alumiinirunko, muovinen takakuori, Gorilla Glass -suojalasi

IP54-sertifikaatti, MIL810G-tason pudotuskestävyys

6,3” IPS LCD -näyttö, 1080 x 2340, 19,5:9-kuvasuhde

Qualcomm Snapdragon 750G-järjestelmäpiiri

6 tai 8 Gt RAM-muistia

128 tai 256 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max 2 Tt)

5G, Sub 6, NSA (n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n71, n77, n78),

LTE (Cat. 18/13), Dual-SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.1, NFC, (A)GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Kaksoistakakamera: 48 megapikselin pääkamera, F1.6 48 megapikselin ultralaajakulmakamera, F2.2 ToF-sensori

25 megapikselin etukamera, F2.2

3905 mAh:n irrotettava akku, USB-C, 20 watin pikalataus (50 prosenttia puolessa tunnissa)

Android 11

Fairphone 4:n ennakkomyynti alkaa välittömästi. 6 Gt:n RAM-muistilla ja 128 Gt:n tallennustilalla varustettu pohjamalli tulee saataville harmaana 579 euron suositushintaan ja 8 Gt:n RAM-muistilla ja 256 Gt:n tallennustilalla varustettu malli puolestaan harmaana, vihreänä ja pilkullisena vihreänä 649 euron suositushintaan. Kauppoihin puhelimet saapuvat 25. lokakuuta alkaen.

Lähteet: Lehdistötiedote, Fairphone