Uusi artikkeli ja video: Testissä Honor Magic5 Pro

Testasimme Honorin 1199 euron hintaisen Magic5 Pro -lippulaivapuhelimen.

Honor julkisti juuri uuden 1199 euron hintaisen Magic5 Pro -lippulaivapuhelimen Suomen markkinoille ja pääsimme tutustumaan puhelimeen tuoreeltaan. Kiinalaisvalmistajan uusi lippulaiva sisältää Qualcommin Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiirin, 12 Gt RAM-muistia ja peräti 512 Gt tallennustilaa. Puhelimen OLED-näyttö on kooltaan 6,81” ja viime vuodesta tuttuun tapaan etukameran parina on 3D-kasvojentunnistus. Kamerajärjestelmän osalta tarjolla on kolme 50 megapikselin kameraa – pääkamera, ultralaajakulmakamera ja telekamera.

Perehdymme artikkelissa Honor Magic5 Prohon reilun kolmen viikon ympärivuorokautisen käyttöjakson pohjalta.

Lue artikkeli: Testissä Honor Magic5 Pro

Kirjoitetun artikkelin lisäksi arvosteluun voi tutustua myös YouTubessa videomuotoisen tiivistelmän kautta.

