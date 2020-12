Uusi artikkeli: Paritestissä Xiaomi Mi 10T Lite ja Poco X3

io-tech testasi Xiaomin ja Pocon uudet keskihintaluokkaiset älypuhelimet – Mi 10T Lite ja Poco X3

Kiinalainen Xiaomi ja Poco -nimellä tunnettu saman konsernin tytäryhtiö ovat erkaantuneet toisistaan jossain määrin ja Poco on julistautunut itsenäiseksi brändikseen Xiaomin mallisarjan sijaan. Tästä huolimatta molempien merkkien puhelimissa on silloin tällöin nähtävissä edelleen vahvoja yhtäläisyyksiä keskenään. Tästä hyvänä esimerkkinä toimivat syksyn aikana julkaistut Xiaomi Mi 10T Lite ja Poco X3, jotka sijoittuvat keskihintaluokkaan. Monin osin yhtenevästä muotoilukielestä huolimatta puhelinten välillä on erojakin, muun muassa järjestelmäpiireissä, sillä Xiaomi Mi 10T Liten sisällä sykkii 5G-yhteydet mahdollistava Snapdragon 750G ja Poco X3:n sisällä puolestaan 4G-yhteyksiin tyytyvä Snapdragon 732G. Pykälän heikomman piirin vastapainona Poco X3 tarjoaa selvästi Xiaomin 349 euron suositushintaa edullisemman 269 euron lähtöhinnan.

io-techin testilaboratorioon saapuivat molemmat uutuuspuhelimet ja niistä löydettävissä olevien yhtäläisyyksien myötä päädyimme testaamaan ne yhteisessä paritestissä, jossa käydään läpi niin puhelinten yhtäläisyyksiä kuin myös eroavaisuuksia ja verrataan niitä muuhun saman hintaluokan kilpailuun.

Lue artikkeli: Paritestissä Xiaomi Mi 10T Lite ja Poco X3