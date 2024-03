Apple pitää syytöksiä periaatteitaan loukkaavana, sillä omien sanojensa mukaan yhtiö haluaa vain tehdä laitteistaan turvallisia ja mielekkäitä käyttää pärjätäkseen kovassa kilpailussa.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on useiden osavaltioiden kanssa nostanut Applea vastaan viime torstaina suuren kanteen, jonka mukaan teknologiajätti on toimillaan tietoisesti rajoittanut kilpailua ja esimerkiksi vaikeuttanut käyttäjien siirtymistä kilpailevien valmistajien laitteiden pariin. Apple itse kiistää syytökset ja kertoo toimiensa tekevän tuotteistaan helppokäyttöisempiä ja turvallisempia loppukäyttäjälle. Se myös näkee kanteen loukkaavan periaatteitaan ja olevan alkusoittoa teknologian kehityksen tiukalle ja haitalliselle sääntelylle.

88-sivuisessa kanteessa Applen on kerrottu muun muassa tehneen muiden digitaalisten maksupalveluiden kuin Apple Walletin käytöstä hankalaa iPhone-älypuhelimissa, sillä yhtiö on estänyt muilta palveluntarjoajilta pääsyn iPhonen NFC-siruun. Lisäksi Apple Watch -älykellon on nähty tarkoituksellisesti vaikeuttavan käyttäjän siirtymistä iPhonesta vaikkapa Android-puhelimeen, sillä kellon toiminnalisuudet ovat hyvin rajoitettuja Applen ekosysteemin ulkopuolella. Apple itse peräänkuuluttaa laitteidensa saumatonta käyttökokemusta ja yhteensopivuutta.

Apple ei ole viranomaisten kanssa vaikeuksissa ensimmäistä kertaa, sillä Euroopassa se sai hiljattain 1,8 miljardin euron sakon vaikeuttaessaan kilpailevien musiikin suoratoistopalveluiden käyttöä laitteissaan. EU:n uusi digimarkkinasäädös velvoittaakin Applea avaamaan iOS-alustansa kilpaileville sovelluskaupoille, maksupalveluille ja selainmoottoreille. Tosin syytöksiä säädöksen kiertämisestä on jo esitetty Applen suuntaan.

Vielä on epäselvää, miten tuorein oikeusjuttu lopulta vaikuttaa kuluttajiin. On myös mahdollista, että kanne johtaa Yhdysvalloissa pitkään oikeustaisteluun asianosaisten välillä.

Lähde: New York Times, Helsingin Sanomat