Uusi artikkeli: Testissä AMD Radeon RX 7900 XTX ja 7900 XT (RDNA 3)

Testissä AMD:n uudet RDNA 3 -arkkitehtuuriin perustuvat Radeon RX 7900 XTX- ja 7900 XT -näytönohjaimet.

AMD:n Radeon RX 7900 XTX- ja 7900 XT -näytönohjaimet saapuvat myyntiin huomenna tiistaina 13. joulukuuta klo 16. AMD:n ilmoittama 7900 XTX:n suositushinta Suomessa on 1189 euroa ja 7900 XT:n 1069 euroa.

Saimme AMD:lta testiin yhtiön omat näytönohjaimet, joista testitulokset saa julkaista tänään. Näytönohjainvalmistajien omista malleista testit saa julkaista huomenna, kun myynti alkaa. Tutustumme artikkelissa näytönohjaimien ominaisuuksiin ja vertailemme niitä ensisijaisesti 1509 euron suositushintaiseen GeForce RTX 4080:een. Mukana testeissä on myös 4090-lippulaivamalli sekä RTX 30 -sukupolven 3080-, 3080 Ti-, 3090- ja 3090 Ti -mallit. AMD:n leiristä mukana testeissä on Radeon RX 6900 XT ja 6950 XT. Suorituskykytestien lisäksi ajettuna on myös tehonkulutus-, lämpötila- ja melumittaukset sekä ylikellotustestit.

Lue artikkeli: Testissä AMD Radeon RX 7900 XTX ja 7900 XT (RDNA 3)