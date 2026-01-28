Testissä AMD:n uusi 530 euron hintainen Ryzen 7 9850X3D -peliprosessori.

AMD julkaisi tammikuun alussa Las Vegasissa järjestettyjen CES 2026 -messujen yhteydessä uuden Ryzen 7 9850X3D -prosessorin, jota se mainosti maailman parhaaksi peliprosessoriksi. Käytännössä ainoa uudistus verrattuna edelliseen 9800X3D-malliin oli 400 MHz korkeampi yhden ytimen Boost-kellotaajuus ja hieman kalliimpi hinta.

Uutuus saapuu myyntiin huomenna 29. tammikuuta klo 16 ja Suomessa sen virallinen suositushinta on 529,90 euroa eli se on tällä hetkellä noin 50 euroa kalliimpi kuin Ryzen 7 9800X3D.

Saimme AMD:lta heti tuoreeltaan testiin Ryzen 7 9850X3D -prosessorin, joka toimitetaan ilman prosessoricooleria. Tutustumme tässä artikkelissa prosessorin ominaisuuksiin sekä suorituskykyyn. Mukana on myös tehonkulutus- ja lämpötilamittaukset sekä ylikellotustestit.

