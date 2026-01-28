Samsungin tulevat A-sarjalaiset näyttävät hyvin samalta kuin edeltäjänsä.

Samsungin keskihintaiset A-sarjan Galaxy-älypuhelimet ovat jo pitkään kuuluneet korealaisvalmistajan myydyimpiin laitteisiin, ja nyt vuotokuvia on nähty sarjan seuraavista tulokkaista Galaxy A57:stä ja A37:stä. A57:n rungon kerrotaan olevan 6,9 mm paksu, joka on rahtusen ohuempi kuin aiempi Galaxy A56, joskaan aivan Galaxy S25 Edgen alle 6 mm:n paksuuteen ei päästä.

Android Headlinesin kuvien perusteella laitteet tunnistaa melko helposti Samsungin käsialaksi ja kamerat näyttäisivät sijaitsevan omassa yhtenäisessä kohoumassaan A36- ja A56-edeltäjämallien tapaan. Puhelimissa uumoillaan olevan myös alumiininen kehys, ainakin kalliimmassa A57:ssa. Myös teknisten ominaisuuksien huhutaan pysyneen hyvin samankaltaisina.

A57:ään odotetaan tuttua FHD+ -tason tarkkuuden AMOLED-näyttöä 6,6 tuuman koossa ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Järjestelmäpiirin uskotaan olevan Exynos 1680, joka olisi todennäköisesti maltillinen parannus A56:n Exynos 1580:stä. RAM-muistia puhelimeen saanee valita 8 ja 12 gigatavun väliltä, ainakin joillain markkina-alueilla, ja tallennustilaa kerrotaan olevan 256 Gt. Akku on edelleen 5000 milliampeeritunnin kapasiteetilla varustettu ja 45 watin teholla latautuva. Lisäksi kameroiden tarkkuuksiksi kerrotaan 50 megapikseliä pääkameralle ja 12 MP toiselle kameralle, joka on todennäköisesti ultralaajakulma.

A37:n vuodetut tekniset tiedot ovat niukemmat, mutta siinä uumoillaan olevan sama akku ja latausteho kuin isoveljessään, mutta ultralaajakulmakameran tarkkuus lienee hieman alempi 8 MP.

Molempiin laitteisiin odotetaan ohjelmistoksi Android 16 -pohjaista One UI 8:aa ja todennäköisesti Samsungille tyypillistä 6–7 vuoden ohjelmistopäivitystukea.

Uusia Galaxy A -sarjalaisia ei vielä virallisesti ole julkistettu.

Lähde: Android Headlines (1, 2)