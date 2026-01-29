Yhtiön oma virallinen verkkokauppa kärsii parhaillaan saatavuusongelmista ja se on joutunut säästötoimenpiteenä lopettamaan vain kuukausi sitten aloitetun cashback-kampanjan.

Muistikriisi on moninkertaistanut nopeiden muistien hinnan lyhyessä ajassa ja sen vaikutus näkyy myös muun muassa näytönohjaimissa. NVIDIAn on huhuttu käytännössä lopettaneen tiettyjen mallien toimitukset, mutta yhtiö on kiistänyt huhut ja kertonut jatkavansa kaikkien GeForce-mallien toimituksia.

Nyt soppaan on lisäämässä oman mausteensa Zotac. PC Partnerin omistaman vain NVIDIAn näytönohjaimia valmistavan yhtiön Korean haara on kommentoinut muistikriisin vaikutusten näytönohjaimiin olevan jo niin merkittävä, että se uhkaa jopa valmistajien ja alan jakelijoiden selviytymistä. Zotac Korean oma virallinen verkkokauppa kärsii parhaillaan saatavuusongelmista. Yhtiö on jo siistinyt TagTag-palvelussa julkaisemansa viestin lyhyemmäksi, mutta VideoCardz ehti napata talteen uutiskuvanakin näkyvän kuvan alkuperäisviestin käännöksestä.

Asia kävi ilmi yhtiön korealaisasiakkailleen lähettämästä sähköpostista, jossa Zotac Korea kertoo joutuvansa lakkauttamaan vain kuukausi sitten aloitetun 2 % cashback -ohjelman. Yhtiön mukaan kumppaneille toimitettavien grafiikkapiirien hinnat ovat nousseet sietämättömälle tasolle ja se pelkää kykenevänsä järkevästi tarjoamaan vakaata saatavuutta vain vanhemmista Samsungin prosessilla valmistettavista GeForce RTX 30 -näytönohjaimista. Zotac Korea lupaa jatkaa taistelua kohoavia hintoja vastaan ja cashback-kampanjan lopettaminen tuo yhtiölle luonnollisesti hieman enemmän liikkumavaraa.

