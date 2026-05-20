Testissä AMD:n ultimaattinen 16-ytiminen Ryzen 9 9950X3D2 -peliprosessori, jonka molemmat CCD-piirit on varustettu omalla 3D-välimuistilla.

AMD julkaisi huhtikuussa uuden 16-ytimisen Ryzen 9 9950X3D2 -prosessorin, jota se mainostaa ultimaattiseksi prosessoriksi kehittäjille ja sisällöntuottajille. Kuten nimestä voidaan päätellä, 2 viittaa molemmille CCD-siruille lisättyyn 3D-välimuistiin ja prosessorin TDP-arvo on nostettu 200 wattiin.

Uutuus saapui myyntiin 22. huhtikuuta sen virallinen suositushinta on 949,90 euroa eli se on noin 300 euroa kalliimpi kuin yhdellä 3D-välimuistipiirillä varustettu Ryzen 9 9950X3D.

AMD ei toimittanut io-techille prosessorista testikappaletta, joten ostimme sen kaupasta. Tutustumme tässä artikkelissa prosessorin ominaisuuksiin sekä suorituskykyyn. Mukana on myös tehonkulutus- ja lämpötilamittaukset sekä ylikellotustestit.

