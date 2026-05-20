UltraGear-tuoteperheen uudessa 25G590B:ssä on 24,5-tuumainen IPS-paneeli.

LG on esitellyt korkean tason kilpapelaamiseen uuden 25G590B-näytön, jonka mainostetaan olevan maailman ensimmäinen Full HD- eli 1080p-resoluutiolla 1000 hertsin virkistystaajuuteen yltävä pelinäyttö. Esimerkiksi myös Acer on aiemmin esitellyt 1000 Hz:n virkistystaajuuteen pystyvän Predator-pelinäytön, jonka 1440p-resoluutio on kuitenkin tällöin laskettava 720p-tarkkuuteen.

Virkistystaajuuttaan lukuun ottamatta 25G590B on kuitenkin melko tavanomainen moderni e-urheilunäyttö – siinä on 24,5 tuuman IPS-paneeli perinteisellä 16:9-kuvasuhteella sekä minimalistinen jalusta, joka vie pöydältä vain vähän tilaa, mikä tekee näppäimistön ja hiiren asettelusta vapaampaa. Muita ominaisuuksia näytössä ovat esimerkiksi LG:n liikesumeutta vähentävä Motion Blur Reduction Pro -teknologia ja AI Scene Optimization, joka säätää kuva-asetuksia tekoälyavusteisesti näytöllä näkyvän pelitilanteen mukaan.

LG kertoo 25G590B:n saapuvan markkinoille vuoden toisen puoliskon aikana, jolloin myös hinnoittelusta ja tarkemmista teknisistä ominaisuuksista kuullaan lisää.

Lähde: LG