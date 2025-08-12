Testissä AMD:n Zen 5 -arkkitehtuuriin perustuva 64-ytiminen Ryzen Threadripper 9980X -prosessori.
AMD esitteli toukokuun lopulla Computex 2025 -messuilla uudet Zen 5 -arkkitehtuuriin perustuvat Ryzen Threadripper 9000 -sarjan prosessorit, jotka ovat suunnattu tehokäyttäjille ja ammattikäyttöön.
Saimme AMD:lta testiin HEDT- eli High-end Desktop -alustalle suunnatun 64-ytimisen ja 5420 euron suositushintaisen Ryzen Threadripper 9980X -prosessorin. Tutustumme artikkelissa prosessorin ominaisuuksiin sekä vertaamme kokeilumielessä sen suorituskykyä verrattuna kuluttajille suunnatt. Mukana on myös tehonkulutus- ja lämpötilamittaukset.
Lue artikkeli: Testissä AMD Ryzen Threadripper 9980X
Sysop