Viimeisen AM4-kannan 3D-välimuistillisen mohikaanin Ryzen 7 5700X3D:n valmistus on tiettävästi lopetettu, eivätkä kaupat saa enää käytännössä tilattua uusia prosessoreita varastoon.

AMD räjäytti potin pelaajien keskuudessa 3D-välimuistillisilla prosessoreillaan keväällä 2022 julkaistun Ryzen 7 5800X3D:n myötä. Nyt X3D:n matka AM4-alustalla näyttäisi löytäneen loppunsa.

Alankomaalainen Tweakers.net kertoo omiin lähteisiinsä perustuen Ryzen 7 5700X3D -mallin tuotannon päättyneen ja prosessoreiden katoavan nyt pikkuhiljaa markkinoilta. 5700X3D on viimeinen markkinoilta vielä löytyvä AM4-kantainen X3D-prosessori.

Sivusto kertoo pistäneensä merkille, kuinka prosessorin hinta on viime aikoina alkanut nousemaan ja kauppojen kertoneen, etteivät he voi enää tilata uusia Ryzen 7 5700X3D -prosessoreita. AMD ei ole vastannut Tweakers.netin tiedusteluihin asiasta.

io-techin toimitus on tiedustellut asian laitaa omilta lähteiltään ja saanut vastaukseksi, että prosessoria on enää saatavilla joitain rippeitä ja jotkut tukkurit saattavat satunnaisesti listata niitä vielä saataville hetkellisesti. Mikäli mieli siis tekee saada vielä X3D-prosessori AM4-kannalle uutena, kannattaa ostohousut vetää jo jalkaan ja käydä kaupoilla. Hinta.fi-hintaseurannan mukaan Suomessa prosessori on vielä seitsemän kaupan listoilla, joista ainakin yhdellä prosessoria on heti varastossa.

