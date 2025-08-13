Aiempaan Accuracy Super Resolution -skaalaimeen perustuvan NSS:n luvataan tarjoavan DLSS 2 -tasoista laatua mobiilikäyttöön ja avoimia skaalainmalleja kehittäjien erilaisiin tarpeisiin.

Arm julkaisi heinäkuussa 2024 AMD:n avoimeen FSR 2 -teknologiaan perustuvan ASR- eli Accuracy Super Resolution -skaalaimen Arm-järjestelmäpiirien käyttöön. Skaalain saatiin vihdoin käyttöön viime maaliskuussa, mutta nyt yhtiö on julkaissut seuraajan ja sen teknologia-alustan, joka tulee taipumaan myös muuhun.

Arm neural technology on yhtiön uusi alusta, joka mahdollistaa tekoälykiihdytettyjä ominaisuuksia suoraan Arm grafiikkaohjaimilla. Käytännössä kyse on uusista neural accelerator -yksiköistä, jotka Arm tulee lisäämään omiin tänä vuonna julkaistaviin grafiikkaohjaimiinsa. Toistaiseksi ei ole tiedossa, tulevatko myös muut Arm-arkkitehtuuria hyödyntävät valmistajat lisäämään kiihdyttimiä omiin grafiikkaohjaimiinsa, mutta teknologia tulee olemaan hyödynnettävissä Vulkan-laajennosten (VK_Arm_tensors ja VK_Arm_data_graph) kautta, eli mahdollisuuden pitäisi olla olemassa.

Ensimmäinen Arm neural technology -alustaa hyödyntävä ominaisuus tulee olemaan Neural Super Sampling -skaalain. NSS perustuu Armin mukaan aiempaan FSR 2 -pohjaiseen Accuracy Super Resolution -skaalaimeen, mutta parantaa sitä koneoppimiseen perustuvien mallien avulla. Integroinnin helpottamiseksi Neural Super Sampling tulee käyttöön Unreal Enginelle pluginin kautta ja kehittäjillä on mahdollisuus soveltaa sitä jo ennakkoon Arm Neural Graphics SDK:n kautta saataville tulevan emulaatiokerroksen kautta.

Yhtiön mukaan Enchanted Castle -demossa NSS pienentää GPU:n kuormaa puoleen ja skaalaa 540p-resoluutiolla rendeöridyn demon 1080p-resoluutiolle 4 millisekunnin budjetilla per ruutu. Armin mukaan NSS-skaalain vastaa laadultaan DLSS 2:ta, mutta sen skaalainmalli on täysin avoin, mikä mahdollistaa myöhemmän optimoinnin tai vaikka oman mallin käytön joka pelille. Tekoälymallit tulevat saataville GitHubin ja Hugging Facen kautta.

Armin mukaan skaalaimen jälkeen seuraavaksi Arm neural technology -alustalle on luvassa Neural Frame Rate Upscaling, eli ruutujen generointi, sekä Neural Super Sampling and Denoising, joka on suunniteltu käytettäväksi polunseurantaa käyttävissä peleissä. Kumpikin teknologioista tulee yhtiön mukaan saataville ennen, kuin alustaa tukevat GPU:t ovat markkinoilla.

Lähde: Arm