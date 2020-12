Uusi artikkeli: Testissä Apple iPhone 12 mini

io-tech testasi Applen pienikokoisen iPhone 12 mini -älypuhelimen.

io-techin viikon ensimmäisessä testiartikkelissa tutustutaan Applen tuoreen iPhone 12 -malliston pienimpään vaihtoehtoon, iPhone 12 miniin. Kyseessä on täysin uusi malli, joka asemoituu nykypäivänä poikkeuksellisen pieneen kokoluokkaan. Keväällä julkaistuun ja io-techissäkin testattuun iPhone SE 2020 -malliin nähden iPhone 12 mini on fyysisesti pienemmän kokoinen, vaikka sen näyttö on selvästi suurempi. Teknisesti mini eroaa suuremmasta iPhone 12 -mallista vain akun ja näytön koon osalta. Laitteen hinnat alkavat Suomessa 829 eurosta.

Tässä artikkelissa tutustumme iPhone 12 Miniin reilun viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta. Artikkelin pääpaino on uudessa pienentyneessä koossa ja sen tuomissa käyttökokemuksissa. Pohjalle voi lukea aiemmin julkaistun testin iPhone 12:sta, joka on teknisesti pitkälti identtinen minin kanssa. Apple ei tee minkäänlaista yhteistyötä suomalaisen lehdistön kanssa, joten testikappaleemme toimitti ystävällisesti DNA.

