Uusi artikkeli: Testissä Apple iPhone 14 Pro

Testasimme Applen vuoden 2022 lippulaivaksi sijoittuvan iPhone 14 Pro -älypuhelimen.

Applen iPhone-mallisto sai uudet perijänsä jälleen tänä syksynä uusien iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ja iPhone 14 Pro Max -mallien myötä. Tänä vuonna perus- ja Pro-mallien ero kasvoi entisestään uuden A16-piirin, Dynamic Island -kamerareiän ja always on -näytön jäätyä vain Pro-käyttäjien iloksi. Erot eivät olleet tänä vuonna kuitenkaan ainoa asia, joka kasvoi viime vuodesta, sillä myös suositushinnat ovat pullistuneet euron heikentyneen kurssin myötä kotimaamme markkinoilla varsin selvästi.

Nyt testiin saapuneen iPhone 14 Pron saa edullisimmillaan 1349 eurolla, mikä on peräti 170 euroa enemmän kuin viime vuoden iPhone 13 Pron suositushinta oli. Hintansa vastapainona uutuus on kuitenkin päivittänyt etukameransa, näyttönsä sekä järjestelmäpiirinsä lisäksi myös kamerajärjestelmää.

Testiartikkelissa tutustumme iPhone 14 Prohon reilun viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta ja otamme selvää tarjoaako iPhone 14 Pro uudelle suositushinnalleen vastinetta.

