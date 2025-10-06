Testasimme Applen äärimmäisen ohuen iPhone Air -älypuhelimen.

Samsung hyppäsi tänä vuonna jälleen puhelinten ohennuskilpailuun uudella Galaxy S25 Edgellään, joka kävi myös io-techin testissä alkukesästä. Jo tuolloin osattiin odottaa, että vastaavaa laihdutuskuuria olisi tarjolla myös Applen puhelimissa ja iPhone 17 -malliston yhteydessä yritys esittelikin uuden vain 5,6 mm:n paksuisen iPhone Airin.

Air on siis 0,2 mm ohuempi kuin Galaxy S25 Edge ja Samsungista tuttuun tapaan ohennuksen eteen on tehty kompromisseja – puhelimen akku on pienempi kuin yhdenkään muun iPhone 17 -mallin, tarjolla on vain yksi kamera ja stereokaiuttimien sijaan käytössä on vain yksi kaiutin. Puhelimen sisällä on kuitenkin A19 Pro -järjestelmäpiiri ja laitteen luvataan olevan todella kestävä ohuesta rakenteestaan huolimatta.

Uudessa testiartikkelissa otamme selvää, tarjoaako iPhone Air vastinetta 1259 euron suositushinnalleen ja onnistuuko puhelimen ohut runko vakuuttamaan käytännössä.

Lue artikkeli: Testissä Apple iPhone Air