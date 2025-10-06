Oikeus katsoi, etteivät Qualcomm tai Nuvia ole toimineet Armin arkkitehtuurilisenssin vastaisesti.

Brittiläisen Armin v8-prosessoriarkkitehtuuriin pohjautuvia Oryon-ytimiä on käytetty yhdysvaltalaisen Qualcommin Snapdragon X -sarjan mobiiliprosessoreissa, sillä Qualcomm osti kyseisiä ytimiä valmistavan Nuvia-yhtiön itselleen vuoden 2021 yrityskaupassa. Arm on jo pitkään yrittänyt erinäisin syytöksin saada Qualcommin ja Nuvian maksamaan itselleen ylimääräisiä tekijänoikeusmaksuja prosessoriarkkitehtuurinsa hyödyntämisestä.

Asiaa käsiteltiin viime vuoden loppupuolella, jolloin oikeus totesi Qualcommin syyttömäksi Armin väitteisiin, mutta ei antanut vielä tuolloin päätöstä Nuviaa koskien. Nyt kuitenkin myös Nuvia on päässyt pälkähästä, kun Delawaren osavaltion käräjäoikeus kumosi Armin syytökset kokonaan ja katsoi, ettei arkkitehtuurilisenssiä ole rikottu. Myös Armin uudelleenkäsittelypyyntö hylättiin.

Qualcomm on lisäksi ilmoittanut odottavansa uutta oikeudenkäyntiä Armia vastaan ensi keväänä. Qualcomm syyttää Armia mm. sopimusrikkomuksista ja asiakassuhteisiin puuttumisesta.

Lähde: Tom’s Hardware