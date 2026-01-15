Asus esitteli viime elokuussa Gamescom-messuilla ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 -näytönohjaimen, josta saapui myyntiin 1000 kappaleen rajoitettu erikoiserä ja hinta Suomessa on 4200 euroa.

Saimme näytönohjaimen io-techin testiin ja tutustumme tässä artikkelissa sen ominaisuuksiin, jäähdytysratkaisuun, suorituskykyyn, lämpötiloihin, melutasoon, tehonkulutukseen ja ylikellotuspotentiaaliin 800 watin tehonkulutusrajoituksella.

Lue artikkeli: Testissä Asus ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090

 