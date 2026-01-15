io-techin testissä OnePlussan tuore 15R-malli, jonka lähtöhinta on 699 euroa.

OnePlus toi tänään 15. tammikuuta myyntiin uuden 15R-älypuhelimensa, joka sijoittuu 699–799 euron suositushinnallaan hieman marraskuussa julkaistun OnePlus 15 -huippumallin alapuolelle.

Artikkelissa käsitellään 15R:n ominaisuuksia parin viikon käyttökokemusten pohjalta. Lyhyenä yhteenvetona puhelimen vahvuuksiin kuuluvat suorituskyky ja akunkesto Snapdragon 8 Gen 5 -järjestelmäpiirin ja 7400 milliampeeritunnin akun ansiosta, mutta kameraominaisuudet ja myöskään ohjelmistopäivitystuki eivät yllä hintaluokassaan aivan parhaimmistoon, vaikka ne mukiinmeneviä ovatkin. Muita ominaisuuksia 15R:ssä ovat mm. 256 & 512 Gt:n tallennustilavaihtoehdot sekä kaksoistakakamera pää- ja ultralaajakulmakameroilla.

Lue artikkeli: Testissä OnePlus 15R