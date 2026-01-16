Asuksen kerrotaan varmistaneen Hardware Unboxedille, ettei se saisi hankittua enää RTX 5060 Ti 16 Gt- tai RTX 5070 Ti 16 Gt -grafiikkapiirin ja muistit sisältäviä paketteja, mutta NVIDIAn virallinen linja on ainakin tällä hetkellä toista mieltä asiasta.

Kohonneet muistihinnat ovat huhujen mukaan merkittävin syy siihen, ettei NVIDIA julkaissut GeForce RTX 50 -sarjan Super-päivitysmalleja CES-messuilla. Hardware Unboxed -YouTube-kanavan mukaan myös nykymallisto olisi osittain uhan alla.

NVIDIAn on huhuttu jo aiemmin ohjanneen näytönohjainvalmistajia suosimaan tiettyjä malleja ja nyt muistikriisin myötä joidenkin jo olemassaolevienkin mallien huhutaan olevan jo pää pölkyllä. Hardware Unboxed kertoo keskustelleensa CES-messujen jälkeen useiden näytönohjainvalmistajien ja kauppiaiden kanssa GeForce RTX 50 -sarjassa ja näytönohjainten saatavuudesta ja kuulleensa huhuja tukevia vastauksia eri tahoilta.

Hardware Unboxed kertoo saaneensa Asukselta varmistuksen, että NVIDIA on päättänyt lopettaa GeForce RTX 5070 Ti -näytönohjaimen toimittamisen valmistajille. Yhtiön kerrotaan sanoneen, että nykyiset varastot tullaan luonnollisesti valmistamaan valmiiksi näytönohjaimiksi, mutta uusia ei NVIDIAlta enää heruisi. RTX 5070 Ti:ssä on 16 Gt GDDR7-muistia verrattain suorituskykyyn nähden edullisessa paketissa, ainakin kun verrataan RTX 5080 -malliin. Epäilemättä jälkimmäisen kate on edellistä parempi, mikä voisi selittää osaltaan päätöstä. Myös australialaiskauppiaat ovat Hardware Unboxedin mukaan kertoneet, etteivät he enää saisi tilattua uusia eriä RTX 5070 Ti -näytönohjaimia.

Myös GeForce RTX 5060 Ti 16 Gt -mallin kerrotaan saapuvan tiensä päähän ja NVIDIAn toimittamien grafiikkapiirin ja muistit sisältävien pakettien määrän laskeneen merkittävästi. Hardware Unboxedin välittämien tietojen mukaan Asus olisi tämän vuoksi asettanut jo omat RTX 5060 Ti 16 Gt -mallinsa EOL-tilaan (End Of Life). RTX 5060 Ti 8 Gt -mallin toimitukset ja valmistus jatkuu kuitenkin väitetysti ennallaan.

NVDA GPU supply to AIC has been cut down 15%-20%. The good news is that Nvidia still bundles a GPU with memory. The bad news is that there will be no new product in 2026. — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) January 15, 2026

MEGAsizeGPU-nimimerkillä vuotolähteenäkin toiminut X-käyttäjä puolestana kertoo, että NVIDIAn grafiikkapiirien toimituksia näytönohjainvalmistajille olisi vähennetty noin 15-20 %. Hänen mukaansa yhtiö kuitenkin toimittaa edelleen muistit grafiikkapiiriensä kaverina, vaikka toisenkinlaista huhua on ollut aiemmin ilmoilla. Hänen mukaansa NVIDIA ei tule julkaisemaan tänä vuonna lainkaan uusia GeForce-näytönohjaimia.

NVIDIA on ehtinyt myös heittämään lusikkansa mukaan soppaan. HardwareLuxx on kysynyt yritykseltä, millaisia muutoksia muistimarkkinatilanne tekisi GeForce-ekysysteemiin ja saanut tiedusteluunsa myös vastauksen. NVIDIAn mukaan GeForce RTX -näytönohjainten kysyntä on edelleen kovaa, mutta muistien saatavuudessa on haasteita. Yhtiön mukaan se jatkaa kaikkien GeForce-mallien toimittamista ja työskentelee jatkuvasti toimittajiensa kanssa maksimoidakseen muistien saatavuuden. Ainakaan virallisen linjan mukaan siis yhtään mallia ei olisi lopetettu.

