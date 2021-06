Uusi artikkeli: Testissä Asus ROG Strix G15 Advantage Edition G513 -pelikannettava

Testissä Asuksen ROG Strix G15 Advantage Edition G513 -pelikannettava, joka on varustettu AMD:n Ryzen-prosessorilla ja Radeon-näytönohjaimella.

AMD julkaisi kesäkuun alussa uudet Radeon RX 6800M -sarjan mobiilinäytönohjaimet ja samalla esiteltiin uusi AMD Advantage -kannettavakonsepti, joissa prosessori ja näytönohjain molemmat ovat yhtiön käsialaa. AMD Advantage -kannettavat tukevat Smartshift- ja Smart Access Memory -teknologioita, jotka parantavat pelisuorituskykyä.

Tutustumme tässä artikkelissa Asuksen uuteen ROG Strix G15 Advantage Edition G513 -pelikannettavaan, jossa on käytössä suorituskykyisin Radeon RX 6800M -mobiilinäytönohjain ja sen kaverina 8-ytiminen Ryzen 9 5900HX -prosessori tai tarkemmin ottaen APU-piiri, johon on integroitu myös Vega-grafiikkaohjain. Mukana on katsaus pelikannettavan ominaisuuksiin, suorituskykyyn, lämpötiloihin, melutasoon, tehonkulutukseen ja akkukestoon. Vertailukohtana testeissä on muun muassa MSI:n GeForce RTX 3080 -mobiilinäytönohjaimella varustettu GE76 Raider -pelikannettava.

Lue artikkeli: Testissä Asus ROG Strix G15 Advantage Edition G513 -pelikannettava