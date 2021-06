AMD julkaisi FidelityFX Super Resolution -skaalausteknologian

Vaikka FSR asettuu monin tavoin kilpailemaan DLSS:n kanssa, se on toteutettu täysin eri periaatteita noudattaen.

AMD julkaisi tänään uudet ajurit, jotka sisälsivät tuen yhtiön FidelityFX Super Resolution -skaalausteknologialle. Myöhemmin tänään teknologia lanseerattiin myös virallisesti.

FSR eli FidelityFX Super Resolution on spatiaalinen skaalain, eli se huomioi vain kulloisenkin ruudun. Markkinoilta löytyy spatiaalisten skaalainten lisäksi myös ns. temporaalisia skaalausteknologioita, joissa hyödynnetään myös aiempien ruutujen dataa. FSR:n tukeminen vaatii työtä myös pelinkehittäjältä, sillä se pitää tulee sijoittaa renderöintipolulle ennen kohinaa kuvaan aiheuttavia jälkikäsittelyefektejä sekä luonnollisesti pelin käyttöliittymää, joka nykypäivänä renderöidään muutoin valmiin kuvan päälle viimeisenä. FSR on toteutettu yhtenä laskentavarjostimena (compute shader), jolla ei ole mitään ulkopuolisia riippuvaisuuksia.

Käyttäjälle on tarjolla neljä eri asetusta: Ultra Quality, Quality, Balanced ja Performance. Yhtiön omien sanojen mukaan Ultra Quality tarjoaa lähes natiivin tasoisen kuvan, kun Performance heikentää kuvanlaatua selvästi ja tulisi käyttää vain tilanteissa, jossa puhdas ruudunpäivitysnopeus on ainut merkitsevä asia. Ultra Quality -resoluutiolla kuvaa skaalataan 1,3-kertaiseksi suuntaansa, Qualityllä 1,5-, Balancedilla 1,7- ja Performancella 2,0-kertaiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi 4K-resoluutiolla (3840×2160) Ultra Qualityn todellisen resoluution olevan 2954×1662 ja Performancella 1920×1080. FSR tukee myös muuttuvia resoluutioita muuttuvalla skaalauskertoimella ja teoriassa skaalaus voi olla mitä tahansa väliltä 1-4-kertainen suuntaansa, mutta tämän hyödyntäminen on pelinkehittäjien käsissä.

Teknologia on tällä hetkellä tuettuna Godfall-, RiftBreaker-, 22nd Century Racing Series-, Anno 1800-, Evil Genius 2: World Domination-, Terminator: Resistance- ja Kingshunt-peleissä. Lähiaikoina tuki on luvassa puolestaan FarCry 6-, Resident Evil Village-, Forspoken-, Myst-, DOTA 2-, Necromunda: Hired Gun-, Baldur’s Gate 3-, Sordsman Remake-, Farming Simulator 22-, Asterigos-, Vampire: Bloodhunt- ja Edge of Eternity -peleihin. Lisäksi yhteensä 44 kehittäjää tai julkaisijaa on jo ilmoittanut tukevansa FSR-teknologiaa.

AMD:n sisäiset suorituskykytestit on ajettu valitettavasti vertaamalla natiivia vain suorituskykyisimpään Performance-tilaan, jota edes yhtiö itse ei suosittele käytettäväksi, joten komeista luvuista huolimatta niiden käytännön arvo on lähes mitätön. Kolmansien osapuolten ensimmäiset testit tuetuilla peleillä on kuitenkin jo julkaistu ja esimerkiksi keskimäärin laadullisesti hyvän vastaanoton saanut Ultra Quality -asetus tarjoaa tuetuissa peleissä näytönohjaimesta riippuen keskimäärin 25 – 40 % lisää suosituskykyä TechPowerUpin testeissä. FSR on parhaillaan myös io-techin testilaboratorion käsittelyssä.

AMD:n mukaan FSR-teknologia on testattu virallisesti toimivaksi yhtiön Radeon-näytönohjaimilla Polaris-arkkitehtuurista eli RX 460, 470 ja 480 -näytönohjaimista lähtien sekä kaikilla Ryzen-prosessoreilla, joissa on integroitu grafiikkaohjain. Kilpailevan NVIDIAn leiristä toimiviksi on testattu GeForce GTX 10-, GTX 16-, RTX 20- ja RTX 30 -sarjat.

Vaikka FidelityFX Super Resolution tulee olemaan avoin, se ei ole sitä vielä. Yhtiön mukaan lähdekoodi tullaan julkaisemaan GPUOpen-sivustolla heinäkuun puolivälin tienoilla.