Uusi artikkeli: Testissä Asus ROG Swift OLED PG42UQ -pelinäyttö

Testissä Asuksen 42-tuumainen 4k-resoluution ja 138 Hz:n ROG Swift PG42UQ-pelinäyttö, joka on varustettu OLED-paneelilla.

io-techin testissä on Asuksen loppukesästä myyntiin saapunut 42-tuumaisella OLED-paneelilla varustettu pelinäyttö, jossa on käytössä sama LG:n paneeli kuin yhtiön 42″ C2-televisiossa. Asuksen pelinäytöstä on jätetty TV-ominaisuudet kokonaan pois ja se on varustettu muun muassa jäähdytyssiileillä, Displayport-näyttöliittimellä, virkistystaajuus on ylikellotettuna 138 hertsiä, näytössä on mattapinta kiiltävän sijaan ja jalusta sekä valikot ovat Asuksen pelinäytöille tyypilliset. 1700 euron hinnalla näyttö on kuitenkin erittäin kallis, kun LG:n 42″ OLED C2 -television hinta on laskenut alkuperäisestä 1399 eurosta viime syksyn aikana 899 euroon..

Tutustumme tässä artikkelissa OLED-tekniikkaan, näytön ominaisuuksiin ja suoritimme sille kattavat mittaukset ja testit.

