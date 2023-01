Kokeilimme loppuvuodesta kauppoihin saapunutta alle 300 euron hintaista Nokia T21 -taulutietokonetta.

HMD Global toi Nokia-mallistonsa toisen (ja myös kolmannen) taulutietokoneen kauppoihin loppuvuodesta. T21-malli on suora seuraaja vuotta aiemmin julkaistulle T20-mallille, joka kävi myös io-techin kokeiltavana jättäen hieman sekavat lopputunnelmat puuttuneen HD-suoratoistotuen myötä. Uusi T21-malli on kokenut pieniä päivityksiä mm. muotoilun, järjestelmäpiirin ja muistimäärien osalta, mutta kokonaisuudessaan kyseessä on varsin maltillinen päivitys edeltäjään.

Artikkelissa käymme läpi T21:n uudistuksia ja vertailemme sitä edeltäjämalliin sekä saman hintaluokan muihin vaihtoehtoihin.

Lue artikkeli: Kokeiltua: Nokia T21 -taulutietokone