Ensimmäiset "Xbox-käsikonsolit" ovat lainanneet muotoiluaan vahvasti Xbox-ohjaimista ja ne pyörittävät käsikonosolikäyttöön optimoitua versiota Windows 11 -käyttöjärjestelmästä.

Summer Game Fest -tapahtumaa vietettiin menneenä viikonloppuna ja viimeistä päivää tänään. Paikalla oli myös Microsoft, joka piti netissäkin striimatun Xbox Games Showcase -esityksen.

Vaikka Xbox Games Showcasen päähuomio oli luonnollisesti peleissä, siellä esiteltiin myös yhteistyössä Asuksen Republic of Gamersin kanssa ROG Xbox Ally ja ROG Xbox Ally X. Kuten jo nimestäkin voi päätellä, ovat uudet käsikonsoliluokan tietokoneet läheistä sukua aiemmille ROG Allyille. Samoista tuotteista ei ole kuitenkaan missään nimessä kyse, vaan uutuuksissa on esimerkiksi haettu muotoilua Xboxin ohjaimista ja ne ovat myös selvästi alkuperäisiä Allyjä paksumpia. Ohjaintatit ovat myös täyskokoiset, toisin kuin monissa muissa käsikonsoleissa.

Rungon lisäksi muita yhteisiä ominaisuuksia uutuuksille ovat 7” FullHD-tarkkuuden IPS-näyttö, joka yltää 500 nitin maksimikirkkauteen ja 120 hertsin virkistystaajuuteen. Vaihteleva virkistystaajuus on tuettu FreeSync Premiumin kautta ja näyttöä suojaa Corningin Gorilla Glass Victus DXC Anti-Reflection -pinnoitteella. Molemmissa on myös 3,5 mm:n kuulokeliitin, UHS-II-microSD-kortinlukija sekä Wi-Fi 6E- ja Bluetooth 5.4 -tuki.

ROG Xbox Ally X on varustettu Ryzen AI Z2 Extreme -järjestelmäpiirillä (3x Zen 5, 5x Zen 5c, 16 CU RDNA 3.5, XDNA 2) ja 24 Gt:llä LPDDR5X-8000-muistia. käsikonsolissa on teratavun päivitettävissä oleva M.2 SSD, Thunderbolt 4 -yhteensopiva USB4-C-liitäntä (DP2.1 Alt Mode, PD 3.0) ja USB-C 3.2 Gen 2 -liitäntä (DP 2.1 Alt Mode, PD 3.0). Käytössä on myös Xboxin ohjaimesta tutut Impulse-liipaisimet. Akun kapasiteetti on 80 wattituntia ja käsikonsolin strategiset mitat ovat 290,8 x 121,5 x 50,7 mm ja 715 grammaa.

ROG Xbox Allyn sisällä sykkii puolestaan Ryzen Z2 A (4x Zen 2, 8 CU RDNA 2), jonka tukena on 16 Gt LPDDR5X-6400-muistia ja 512 Gt:n päivitettävissä oleva M.2 SSD-asema. USB-C-liittimiä on kaksi ja ne ovat molemmat USB 3.2 Gen 2 -sukupolvea (DP 1.4 Alt Mode, PD 3.0). Perusversion liipaisimet ovat tavallista mallia. Akun kapasiteetti on 60 wattituntia ja strategiset mitat 290,8 x 121,5 x 50,7 mm ja 670 grammaa.

Uudet ROG Xbox Allyt pyörittävät Windowsia, mutta ei ihan samassa mielessä kuin aiemmat Windows-käsikonsolit. Käytössä on yhtiön Xbox-puolen optimoima versio Windows 11 -käyttöjärjestelmästä, joka esimerkiksi käynnistyy oletuksena käsikonsolikäyttöön optimoituun käyttöliittymään, joka tukee myös ulkopuolisia pelialustoja kuten Steamia. Käyttöjärjestelmä ei myöskään käynnistä mitään ylimääräisiä prosesseja tai sovelluksia, ei edes Windowsin perinteistä työpöytää. Muutosten kerrotaan säästävän nyt jo 2 Gt muistia, mutta lisää optimointia on vielä luvassa.

Uudet käsikonsoliluokan tietokoneet saapuvat myyntiin joulukaudeksi.

Lähde: Microsoft