Testissä Steelseriesin uudet 650 euron hintaiset Arctis Nova Elite -pelikuulokkeet.

Markkinoiden high-end-luokan pelikuulokkeiden hintaluokka on pyörinyt viime vuodet tyypillisesti 300-400 euron tietämillä, joten Steelseries pisti hintahaitarin kokonaan uusiksi julkaistessaan Arctis Nova Elite -lippulaivamallinsa lokakuun alussa 650 euron suositushintaan. Otimme uutuuskuulokkeet testiin ottaaksemme selvää ovatko ne markkinoiden ylivoimaisesti parhaat pelikuulokkeet tai tarjoavatko ne ylipäätään minkäänlaista järkevää vastinetta rahalle.

Kyseessä on ensimmäinen io-techin uuteen kokeiluun perustuva kirjoitetussa muodossa oleva testiartikkeli, jossa pohjana on käytetty io-techin YouTube-kanavalla julkaistua testivideota ja muunnos tekstimuotoon on tehty tekoälyä apuna käyttäen. Käytännössä videon käsikirjoitus sekä tekoälyn avulla tehty litterointi tehdään tekoälyn avustamana, jonka jälkeen toimituksen jäsen tarkastaa ja muokkaa artikkelin lopuliseen asuunsa. Artikkelin kuvat otetaan kuvankaappauksina 4K-videolta. Kyseessä on artikkelisisältö, jota ei muussa tapauksessa olisi tuotettu lainkaan tekstimuotoon ja tarkoituksena on tarjota tietyistä aihealueista enemmän sisältöä myös kirjoitetussa muodossa nautittavaksi. Kokeilusta voi antaa palautetta ja mietteitä sille tarkoitetussa keskusteluketjussa.

Lue artikkeli: Testissä SteelSeries Arctis Nova Elite