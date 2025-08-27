Testasimme Honorin erittäin ohuen taittuvanäyttöisen Magic V5 -älypuhelimen.

Honorin edellinen taittuvanäyttöinen Magic V3 onnistui viime vuonna vakuuttamaan io-techin testissä ohuudellaan, mutta sai kritiikkiä videokuvauksen laadusta, jäähdytyssuorituskyvystä sekä turhan aggressiivisesta taustasovellusten hallinnasta. Sittemmin tänä kesänä Samsung onnistui saamaan Honorin kiinni ohuuskisassa uudella Galaxy Z Fold7:llaan, joka on jopa Honorin Magic V3:a ohuempi 8,9 mm:n paksuudellaan.

Honor ei kuitenkaan ole jäänyt lepäämään laakereilleen, vaan uusi juuri Suomen markkinoille julkaistettu Magic V5 tarjoaa vieläkin ohuemman 8,8 mm:n rungon ja Samsungia edullisemman 1999 euron suositushinnan. Puhelimen myynti alkaa 1.9. ja se on tarjolla 16 Gt:n RAM-mustilla, 512 Gt:n tallennustilalla ja Qualcommin Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiirillä.

Otimme io-techissä reilun viikon mittaisessa ympärivuorokautisessa testijaksossa selvää tarjoaako Magic V5 vastinetta hinnalleen ja onko se onnistunut korjaamaan edeltäjänsä virheet.

Lue artikkeli: Testissä Honor Magic V5