Testissä Honorin uusi 1299 euron hintainen Magic8 Pro -lippulaivaälypuhelin.

Kiinalaisvalmistajat ovat liu’uttaneet viime vuosina huippumalliensa julkaisua yhä aikaisempaan ajankohtaan edellisen vuoden puolelle ja Honorin vuoden 2026 lippulaivamalli Magic8 Pro näkikin päivänvalon Kiinassa jos lokakuun puolivälissä. Täkäläisittäin Magic8 Pro saatiin kauppoihin tammikuun 19. päivä ja se Suomen markkinoilla järjestyksessään toinen uutta Snapdragon 8 Elite gen 5 -piiriä käyttävä puhelin.

1299 euron suositushintaisen Magic8 Pron keskeisimpiä ominaisuuksia ovat edeltäjämallista tuhannella milliampeeritunnilla kasvanut akku, hieman edeltäjästä pienentynyt, mutta entistäkin kirkkaampi näyttö, muhkea 512 gigatavun tallennustila, uusi AI-monitoimipainike sekä aiempaa paremmin yökuvaukseen optimoidut takakamerat.

Tutustumme tässä artikkelissa Magic8 Pro -älypuhelimeen kattavasti noin kolmen viikon ympärivuorokautisten käyttötestikokemusten pohjalta ja otamme selvää kuinka merkittävä parannus on kyseessä Magic7 Prohon verrattuna ja kuinka vahva tuote on kyseessä tämän vuoden lippulaivapuhelinkilvassa.

