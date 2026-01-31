io-techin lyhyessä testissä kiinalaisen Honorin uusi Magic8 Lite -älypuhelin 399–449 euron suositushintaan.

Kiinalainen Honor julkaisi tammikuun puolivälin paikkeilla uuden Magic8 Lite -älypuhelimensa noin 400 euron hintaluokkaan tallennustilavaihtoehdoin 256 ja 512 gigatavua. Puhelin vieraili toimituksen lyhyessä testissä. Myös kalliimmasta Magic8 Pro -lippulaivamallista löytyy hiljattain julkaistu testiartikkeli.

Puhelin tarjoaa 8 Gt RAM-muistia, Qualcommin Snapdragon 6 Gen 4 -järjestelmäpiirin ja järeän 7500 milliampeeritunnin akun. Lyhyesti Magic8 Lite parantaa edeltäjäänsä nähden akunkestossa ja jonkin verran myös suorituskyvyssä ja rungon kestävyydessä. Valitettavasti viime vuoden Magic7 Liten heikko kamerajärjestelmä ei ole saanut osakseen mitään parannuksia.

Lue artikkeli: Testissä Honor Magic8 Lite