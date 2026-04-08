Huawein ensimmäisen sukupolven Watch GT Runner julkaisiin loppuvuodesta 2021 ja Suomessa se saapui kauppoihin alkuvuodesta 2022, eli melko tarkkaan nelisen vuotta sitten. Kyseessä oli käytännössä juoksijoille suunnattu versio Watch GT 3 -mallistosta.
Nyt nelisen vuotta myöhemmin vuorossa on Watch GT Runnerin toinen sukupolvi, jonka erikoisuuksia ovat uusi ultratarkka satelliittipaikannus, älykäs maratontila sekä ohut ja kevyt titaanirakenne. Teknisesti kello pohjautuu osittain viimeisimmän sukupolven Watch GT 6 -mallistoon.
Watch GT Runner 2:n suositushinta on noussut merkittävästi edeltäjämalliin nähden, sillä siinä missä edeltäjä maksoi 279 euroa, lukee Runner 2:n hintalapussa 419 euroa. Osa nousseesta hinnasta selittyy arvokkaammilla materiaaleilla ja kehittyneemmillä ominaisuuksilla, mutta hintanousu on silti prosentuaalisesti kova. Ennakkomyyntitarjouksen 22. maaliskuuta asti kellosta on tarjolla 50 euron alennus.
Tutustumme tässä artikkelissa Watch GT Runner 2:een erityisesti erikoisominaisuuksiin keskittyen muutaman viikon käyttökokemusten pohjalta. Laajemmin älykello-, terveys- ja urheiluominaisuuksista voi lukea viimesyksyisestä Watch GT 6 Pro -artikkelista.
Moderaattori
Moderaattori