Testasimme Applen edullisemman iPhone 16e -älypuhelimen.

Apple laajensi puhelinvalikoimaansa helmikuussa uudella muita puhelimiaan edullisemmalla 16e:llä. Uutukainen toimii henkisenä seuraajana aiemmalle SE-mallistolle pohjautuen iPhone 14:n runkoon, mutta tarjoten siitä huolimatta uusimman sukupolven järjestelmäpiirin. SE-malliston 500 euron hintaluokan sijaan 16e on kuitenkin selvästi kalliimpi 749 euron suositushinnallaan. Nousseen hintansa lisäksi puhelin on ennakkoon herättänyt porua kameraratkaisullaan, sillä 16e sisältää vain yhden takakameran, mikä on nykyisin jopa harvinaista.

Testiartikkelissa tutustumme iPhone 16e:hen vajaan kahden viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta ja otamme selvää, millaista vastinetta hinnalleen se onnistuu tarjoamaan.

Lue artikkeli: Testissä iPhone 16e