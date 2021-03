io-tech testasi Motorolan 199 euron hintaisen Moto G30 -älypuhelimen 90 hertsin näytöllä.

Motorola uudisti g-sarjansa nimeämistä tänä vuonna kymmenennen sukupolvensa myötä. g-kirjaimen perässä seuranneista sukupolvinumeroista ja niitä seuranneista mallinimistä luovuttiin ja sen sijaan g-sarjan perässä oleva numero kertoo suoraan mallin sijoittumisen valmistajan katalogissa – mitä suurempi numero, sitä kalliimpi malli. io-techin testiin kymmennen sukupolven g-sarjalaisista päätyi Moto g30, joka 199 euron suositushinnallaan asemoituu seuraajaksi viime vuoden Moto G9 Playlle. Uutuus jakaa edeltäjänsä kanssa yhtenevän Snapdragon 662 -järjestelmäpiirin ja 4 gigatavun RAM-muistin, mutta tallennustilaa on kasvatettu 128 gigatavuun ja näytön virkistystaajuus on nostettu 90 hertsiin. Moto g30:n 64 megapikselin pääkameran parina on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 2 megapikselin makrokamera ja niin ikään 2 megapikselin syvyystietokamera.

Testiartikkelissa tutustumme Motorolan Moto g30:een hieman täysimittaista testirutiinia lyhyemmin vajaan viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta.

Lue artikkeli: Testissä Motorola moto g30