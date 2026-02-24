Tänä vuonna Motorola julkisti lippulaivamallinsa tavanomaista aiemmin heti vuoden vaihduttua CES-messuilla. Edge 70 Ultra -mallin sijaan yritys esitteli täysin uuden Signature-mallin, jota se markkinoi ultra-premiumilla hienostuneisuudella, tyylikkyydellä ja luksuksella. Vaikka mallinimi onkin uusi, eikä Motorola sitä suoraan toteakaan, kyseessä on käytännössä Edge Ultra -mallien seuraaja.
Julkaisun yhteydessä Motorola ilmoitti laitteen hinnaksi 999 euroa, mutta vajaata kuukautta myöhemmin hinnan kerrottiin pompanneen 1299 euroon, eli peräti 30 % suuremmaksi aiemmasta. Virallista syytä tälle ei ole toistaiseksi saatu. Kyseiseen 1299 euron suositushintaan saa 6,8″ 165 Hz 1220p LTPO AMOLED -näytön, Snapdragon 8 gen 5 -piirin, 16 Gt RAM-muistia, 512 Gt tallennustilaa, yhteensä neljän 50 megapikselin kameran kokonaisuuden, 5200 mAh akun 90 watin pikalatausteholla sekä 7 vuoden päivitystuen.
Tutustumme tässä artikkelissa Signatureen parin viikon käyttökokemusten pohjalta hieman lyhennetyn testirungon puitteissa.
Lue artikkeli: Testissä Motorola Signature
